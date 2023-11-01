成都上千隻人工飼養鸚鵡被人野外放生　農員：野放不管肯定等死

四川成都龍泉山31日驚傳有上千隻寵物鸚鵡被人野外放生。根據當地民眾發布的影片顯示，不少顏色鮮豔的鸚鵡出現在戶外，「估計有上千隻」。管護員稱，「放生鸚鵡為人工飼養，如果不管不顧，肯定會死亡的」，農業部門已責令人員處理，正告「不允許私自放生大量寵物」。



10月31日，四川成都龍泉驛多位市民發佈影片稱，有人在龍泉山私自放生大量寵物鸚鵡，引發關注。相關影片顯示，不少顏色鮮豔的鸚鵡出現在戶外，有的在地面，有的飛上枝頭。「有人在山上放了這麼多，沒逮到人。」現場收音表示。

消息傳出後，有不少熱心人表示願意領養這些鸚鵡，同時，也有開設寵物醫院的市民稱，願意為這些鸚鵡提供救治。

11月1日，在當地進行土地管護的謝先生向媒體表示，「現在大量鸚鵡都飛起來在樹上待著。」10月31日，他們在巡查過程中發現大量顏色各異的寵物鸚鵡，估計有上千隻，不清楚是誰放生的，「我們第一時間報給了農業林業部門，回饋說放生沒進行報備，農林部門也安排了相關人員進行處理。」

「昨天早上，我們的管護員發現此事。應該是30日晚上放生的，我們已經上山進行處理，也給區裡進行了上報。」當地一農業服務站工作人員表示，放生鸚鵡為人工飼養，如果不管不顧，肯定會死亡的，目前，他們也正在調查瞭解到底是何人放生。

龍泉驛區農業農村局工作人員表示，他們也瞭解到此事，正安排人員進行處理，「私自放生大量寵物鸚鵡，肯定是不允許的。」