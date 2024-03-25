內地7旬婆婆穿兒子舊衣爆紅　獲Miu Miu邀請登巴黎時尚周驚艷全球

登上巴黎時裝周是許多模特兒的夢想。



一名住在上海的71歲婆婆，日前卻與眾多超模登上巴黎時裝周的伸展台，引發話題。

事實上，她是一名退休醫生，上半輩子與時尚完全沾不上邊，某一天無意間穿上兒子的外套後，意外踏上時尚之路。

以「一天一件兒子衣服的覃阿姨」為名在小紅書分享照片 意外開啟職業模特兒之路（點圖放大瀏覽）：

+ 12

綜合內媒報道，來自廣西柳州的老太太覃惠蘭，是一位退休醫生。

她在社群平台小紅書上，用兒子的舊衣進行穿搭，受到矚目後，收到意大利時尚品牌Miu Miu的走秀邀請，獨自前往巴黎，在伸展台上散發自信的模樣獲得大量好評。

點圖放大看看覃阿姨的歐洲之旅：

+ 17

事實上，覃惠蘭的前半生與「時尚」無緣。她從廣西醫科大學畢業後，在柳州擔任約40多年的內科醫生。退休後在家鄉開了小診所，繼續行醫。

雖然覃惠蘭喜歡打扮，但年輕時為了撫養兩個孩子省吃儉用，再加上在醫院工作時必須穿白袍，因此穿著以舒適方便為主。

2022年8月，她與丈夫搬到上海與小兒子同住。她當時因為沒有帶厚外套，穿上小兒子的衣服時，驚喜發現「我穿得比他好看」。

她後來與兒子逛街時，也發現街頭的路人穿著光鮮亮麗，讓她萌生想好好打扮的念頭。

覃惠蘭的兒子是做設計的，審美能力佳，因此她把許多兒子壓箱底的衣服挖出來，挑適合自己進行穿搭。

【延伸閱讀】「淘寶御用50歲大媽模特」真身竟然係美少女 初扮阿嬸時僅18歲（點圖放大瀏覽）：

+ 32

她的兒子將她的穿搭照分享上網後，獲得許多網友點讚，進而鼓勵她在小紅書設立「一天一件兒子衣服的覃阿姨」帳號，開啟她的穿搭網紅之路，也成為她收到走秀邀約的契機。

談起巴黎時裝周，覃惠蘭感嘆「非常驚喜，我覺得太不可思議了，簡直在作夢」。收到品牌邀請到正式收到邀請函、完成行前準備不過短短幾天。她的兒子本來要陪她同行，但簽證來不及辦理，因此她獨自踏上旅程。

至於走伸展台的感想，她透露在等候時盡力克服緊張情緒，站上伸展台後就保持平常心。「我當時腦子裡什麼也沒想，就想著盡量好好走完就行，全程都很順利」。

【延伸閱讀】21歲韓女演員扮小學生冇人睇出 IG照同樣不科學 網民：未長大過（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 36

成為穿搭網紅後，覃惠蘭就被許多時尚品牌邀請參與活動。她現在經常現身各種展場與秀場，不時與名人或知名設計師同框。但她透露，她平時只是個普通的老太太，喜歡在家打掃、與老伴買菜，偶爾溫習一下過去所學的醫學知識。

她希望能運用自己的經歷，告訴大眾時尚並非年輕人專屬：「我想用行動力證明年齡不是問題，希望每一個人都能自信大方，美麗地做自己。」

延伸閱讀：

人妻辣師「教室活春宮」！裸身吃洋男 兒子目睹崩潰

【本文獲「TVBS」授權轉載。】