全國首隻哥基警犬亮相爆紅　身型嬌小腳短短成特別優勢？

全國第一隻哥基（柯基；Corgi）警犬「福仔」日前在山東濰坊一場警營開放日活動中亮相。雖然沒有修長的四肢、矯健的體型，但牠用笑臉和小短腿以及精湛的搜爆技術，迅速在網上爆紅。



據介紹，福仔是一隻雄性哥基，現時6個月大，是現任預備役警犬，主要負責搜毒和排爆。濰坊市公安局警犬基地負責人王亞男介紹，福仔2個月大時的各項性能已超越不少同齡的警用犬，「我認為牠是柯基犬中比較上進的犬」。

成為預備役警犬的福仔每天都要接受訓練，涉及多個科目，包括服從、搜爆、嗅聞等等。不過，有些人對於哥基成為警犬提出質疑，例如能否越障並追捕、震懾嫌疑人。王亞男表示，福仔在訓練中展現出牠的獨特優勢，「環境適應能力很強、不敏感，而且牠對於物品的占有欲望，又喜歡吃東西，都特別有利於我們去訓練」。

對於福仔的服從性，濰坊昌樂縣警犬基地訓導員趙清帥介紹，「至少是在柯基裏面，我認為是比較好的；相對於德牧、馬犬來說的，也是有過之而無不及」。

濰坊昌樂縣警犬基地負責人介紹，福仔原本有主人，訓導員剛好在公園遇上福仔，與牠互動玩耍時發現擁有一些警犬的屬性，例如服從性、食欲、動力、佔有欲等，符合警犬選拔標準，「牠的主人也想成就牠，然後我們也想收編牠」。最終，福仔從一隻寵物犬，搖身一變成為警犬。

作為預備役警犬，福仔仍需要訓練一段時間，適應複雜的環境才能轉為正職。據介紹，接受4個月訓練的福仔目前已可以利用腿短優勢，直接鑽到車底搜尋，搜索房間內一些較狹窄的空間時，牠都可以順利地鑽進去，長相「親民」的福仔還可以更進一步增進警犬和市民間的互動。