通車8年被指違規建設　大連跨海大橋被罰2700萬　官方：不會拆除

大連市海洋發展局近日公布一項行政處罰決定，涉款高達2700多萬元（人民幣．下同）。被開罰的是一條經已通車8年多的跨海大橋，該橋被指是違規建設。事件引發社會廣泛關注，輿論擔憂大橋是否會被拆除。不過官方就明確表示，大橋目前已具備合法手續，不會被拆除，處罰是屬於解決歷史遺留問題所做出的決定。



據網傳《對未經批準或者騙取批準使用海域的處罰》信息截圖顯示，大連南部濱海大道投資有限公司因在未取得海域使用權的情況下，擅自在星海灣附近海域建設透水性構築物（跨海大橋），違反了《中華人民共和國海域使用管理法》的相關規定，被處以2726.3589萬元的罰款。處罰決定日期標為2024年3月26日。

據《大皖新聞》報道，大連南部濱海大道投資有限公司現更名為大連南部濱海大道開發建設投資有限公司，其唯一股東是大連星海灣金融商務區投資管理股份有限公司，後者的股東結構包括大連星海灣開發建設集團有限公司和大連星海實業發展有限公司，前者對後者持有100%股權。最終，大連星海灣開發建設集團有限公司的股東指向大連市國資委。不過對於事件，大連星海灣金融商務區投資管理股份有限公司作人員表示對具體情況並不了解，會將問題轉達給相關部門。

大連市海洋發展局工作人員則解釋，處罰是針對當時建設大橋時未取得海域使用權的違規行為，屬於解決歷史遺留問題所做出的決定，完全合法有效，並明確表示大橋不會被拆除，且目前已具備合法手續。

據了解，星海灣大橋是大連的地標性建築，據大連市政府網站介紹，該跨海通道位於黃海水域上，是大連東部城市主幹道路的組成部分。大橋自2011年10月開始動工建設，於2015年1月完成合龍工程，同年10月正式通車運營。大橋全長6000米，主橋長820米，為大連市民的日常出行提供了極大便利。