老人花30萬購383箱白酒？　涉事公司稱未違規銷售　市監部門介入

《澎湃新聞》報道，近日，西安有老人疑遭哄騙，幾年間通過借貸、透支信用卡等方式花費30萬餘元（人民幣，下同）購買383箱白酒。涉事公司回應指未違規銷售，市監部門目前已介入處理。



據報料人祝先生講述，他常年工作在外，某次回家發現家中堆滿成箱白酒，經詢問後得知，母親自2021年開始陸續購買了383箱白酒，共計30餘萬元。

祝先生指，母親退休前是醫生，並沒有飲酒習慣，自2019年起開始接觸某網絡傳銷平台，並被洗腦，在相關網站購買一箱90元的白酒後，陸續有各種「酒商」不停給母親打電話推銷買酒，稱會在母親居住地建立西北倉儲中心，讓母親做代理商幫忙囤酒。

祝先生母親手機的付款記錄。（澎湃新聞）

祝先生表示，此後，多箱白酒在未經母親同意的情況下被運送到家中，所謂對接人多次以會員升級、贈送、收藏保值等名義讓老人收酒。根據涉事白酒的外觀包裝，顯示為「金窖酒業」、「五湖液」、「貴州特曲」等。

祝先生補充，自2021年起，老人陸續通過各種方式轉款30餘萬元用於購買推銷的酒類，「把保險錢也取出來付了酒錢，得了癌症後，身無分文，沒錢看病。」

祝先生母親購買的酒類。（澎湃新聞）

今年1月初，祝先生向遵義仁懷市場監督管理局茅台分局反映了相關問題。分別舉報了金窖酒業與絲台酒業的銷售人員欺騙退休老人大量購買囤積數百箱白酒等情況。祝先生提供的舉報截圖顯示，兩項舉報分別於1月23日和1月31日決定立案調查。

2月20日，涉事「金窖酒業」代理商河北順諾商貿有限公司工作人員表示，該消費者自2023年起在金窖酒業定的70餘箱白酒已經全部退款，至於其他訂單的酒水與該公司無關。2月21日，涉事貴州絲台酒業股份有限公司客服回應表示，公司提供了消費記錄、錄音等材料配合調查，相關部門認為公司並不存在違規銷售的情況。仁懷市市場監督管理局工作人員表示，相關情況轄區分局正在調查處理中，還未處理完畢。