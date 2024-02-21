違規堆放珍珠岩　黑龍江中學體育館屋頂坍塌11死7傷　51人被追責

去年7月，黑龍江齊齊哈爾市第三十四中學體育館發生屋頂坍塌，造成11人死亡、7人受傷，內媒早前指死傷者多為該校的女排隊員。黑龍江省應急管理廳近日公布事故調查報告，指體育館違法違規進行修繕建設及違規堆放珍珠岩，珍珠岩堆放致使雨水滯留，導致體育館屋頂荷載大幅增加，超過承載極限，造成瞬間坍塌。事故中共有51名有關責任人被追責。



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報告指，事故直接原因是屋面多次維修大量增加荷載、屋面堆放珍珠岩及因珍珠岩堆放造成雨水滯留不斷增加荷載，綜合作用下網架結構嚴重超載、變形，導致屋頂瞬間坍塌。

圖為事發前的該體育館，樓頂上堆放著建築材料。（華龍網）

事故間接原因則為建設單位落實質量和安全生產首要責任不到位，未辦理施工許可擅自開工，對施工單位、監理單位的指導、檢查、督促管理缺失，組織虛假竣工驗收。

此外，施工單位質量和安全生產主體責任嚴重缺失，違法違規出借資質，無施工許可擅自開工，安全管理人員未到崗履職，實際項目經理不具備執業資格，違法將工程分包給不具備資質的個人，未按設計圖紙施工，降低工程質量標準，施工現場管理混亂。其他間接原因還包括偽造監理記錄等。

報告指，在該宗事故中，除去2名責任人員已因病死亡，建議不予追究責任，有51名有關責任人被追責，其中6人已被司法機關採取強制措施，包括嘉美建設公司實際控制人等。另有5人被建議移送司法機關處理，33名公職人員被建議給予黨內嚴重警告、政務撤職、專業技術崗位等級降級等不同處分。