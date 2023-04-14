張繼科賣景甜私密片風波未停 再被網紅洩床照 枕邊人竟是曾寶儀
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
大陸桌球運動員出身的張繼科早前被爆賭博欠債，賣前女友景甜私密片抵債，在陸網一度引起熱論，雖然男方已透過公司發聲，表示涉賭詐騙純屬造謠，接到記者詢問電話時也回應「沒有」，但風波仍未平息。
近日陸網又傳出一張疑為大陸網紅「重機女神」痞幼的通訊軟體朋友圈發文截圖，圖中文字寫道：「原來從頭到尾我不過是你人生的過客，你的跳板上倒底有多少受騙女孩」，還附上張繼科躺在床上的圖片，其中一張隱約可見身旁還有人，但面部幾乎已被裁掉，疑控訴張繼科感情騙子。不過網友細看截圖中的張繼科「床照」，發現其實是他上綜藝節目《吃光全宇宙》時「叫醒環節」的畫面，身旁女子則是曾寶儀。
【圖輯】點圖放大看床照及更多曾寶儀照片👇👇👇
+13
而痞幼去年公開與網紅男友「囂張」陸文臣的戀情，但4月9日時她發文「一個人了」，不少人則回應「獨自美麗」、「分了也好」，透露已分手，但網上又傳出張繼科曾和痞幼交往還拍私密片，導致痞幼和陸文臣分手。
【圖輯】點圖放大看更多大陸網紅「重機女神」痞幼照片👇👇👇
+16
張繼科外洩私密片爭議未完又傳新風波，讓深陷醜聞風暴的他再成話題人物。截至目前為止，他尚未有所回應。
【同場加映】景甜疑被張繼科出賣私密片抵千萬賭債 8位女星慘被騙財騙色（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+30
35歲張繼科被挖出因賭犯錯 疑向緋聞女友袁姍姍借錢唔還疑遭張繼科偷賣私密片 景甜人氣卻不跌反升 3原因讓她浴火重生張繼科｜中央政法委：要查清三件事 官媒批網民「求視頻」言論張繼科年收入曾達6000萬排第二 遭安踏等多個品牌割席損失慘重金牌選手張繼科陷負面新聞 安踏擬終止合作關係名記曝光張繼科500萬借款合同 涉嫌以私密照合謀敲詐前女友景甜
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】