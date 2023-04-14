張繼科賣景甜私密片風波未停　再被網紅洩床照　枕邊人竟是曾寶儀

大陸桌球運動員出身的張繼科早前被爆賭博欠債，賣前女友景甜私密片抵債，在陸網一度引起熱論，雖然男方已透過公司發聲，表示涉賭詐騙純屬造謠，接到記者詢問電話時也回應「沒有」，但風波仍未平息。



近日陸網又傳出一張疑為大陸網紅「重機女神」痞幼的通訊軟體朋友圈發文截圖，圖中文字寫道：「原來從頭到尾我不過是你人生的過客，你的跳板上倒底有多少受騙女孩」，還附上張繼科躺在床上的圖片，其中一張隱約可見身旁還有人，但面部幾乎已被裁掉，疑控訴張繼科感情騙子。不過網友細看截圖中的張繼科「床照」，發現其實是他上綜藝節目《吃光全宇宙》時「叫醒環節」的畫面，身旁女子則是曾寶儀。

【圖輯】點圖放大看床照及更多曾寶儀照片👇👇👇

+ 13

而痞幼去年公開與網紅男友「囂張」陸文臣的戀情，但4月9日時她發文「一個人了」，不少人則回應「獨自美麗」、「分了也好」，透露已分手，但網上又傳出張繼科曾和痞幼交往還拍私密片，導致痞幼和陸文臣分手。

【圖輯】點圖放大看更多大陸網紅「重機女神」痞幼照片👇👇👇

+ 16

張繼科外洩私密片爭議未完又傳新風波，讓深陷醜聞風暴的他再成話題人物。截至目前為止，他尚未有所回應。

【同場加映】景甜疑被張繼科出賣私密片抵千萬賭債 8位女星慘被騙財騙色（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 30

延伸閱讀：

文青男神「甜茶」真與卡戴珊家小妹凱莉交往？證據確鑿

影／韓團N.Flying今早抵台 明天信義區開唱

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】