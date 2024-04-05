內蒙古殯儀館強銷超市價10倍骨灰盒　官方成立調查組介入整改

內蒙古包頭市殯儀館被曝出售高價骨灰盒，也有民眾申訴無法自帶骨灰盒。包頭市官方對此已成立調查組進行整改。



包頭市殯儀館大門。（微博＠中國之聲）

央視總台「中國之聲」5日報道，包頭市殯儀館售賣的骨灰盒價格都在3000元（人民幣，下同）以上，也有萬元以上，遠遠高於市場價，甚至是從廠家拿貨價格的10倍。多家殯葬服務仲介稱，他們會努力說服家屬在殯儀館選擇骨灰盒。據了解，包頭市殯儀館是包頭市區唯一一家殯儀館。

報道指稱，經尋訪包頭市殯儀館，雖然在火化車間的商品櫃上貼著「自主選擇自主消費」，但如「金磚」、「墊子」等物品，工作人員都會直接使用，並未告知家屬，這兩項的價格分別為100元和130元。

同時，內媒記者也多次看到工作人員告訴家屬不能自帶骨灰盒。一名女子據報遇到不讓自帶骨灰盒的情況，被迫買了一個。

多位殯葬仲介表示，「殯儀館的套路是讓仲介說服家屬買骨灰盒」殯葬用品紙棺、鮮花，這些收費項目按百分之多少提成，超過5000元的骨灰盒提成10%，2000元以下則沒有提成。

民眾出具購買骨灰盒票據。（微博＠中國之聲）

對此，包頭市委、市政府已成立由民政、發展改革、市場監管等部門組成的聯合調查組，深入開展全面調查，對存在問題立行立改，並依法依規嚴肅追究責任。官方也在全市各旗縣區立即開展殯葬服務行業排查整改工作，堅決杜絕此類問題發生。