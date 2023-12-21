河北殯儀館火化分高低檔爐　只因爐體結構不同？　網民反應兩極

有網民反映，河北唐山一殯儀館火化分高檔爐及低檔爐，隨即在社交平台上引起討論。12月20日，唐山市民政局工作人員回應稱，現時已不分高低檔爐。



12月19日，有網民拍片稱，唐山豐潤區一殯儀館在牆上掛了兩個指示牌，低檔爐取灰處向左走，高檔爐取灰處則向右走。對於網民質疑火化為何要分高低檔，該殯儀館工作人員回應稱，「普通爐爐體簡單、結構也簡單，高檔爐都是按逝主需求，高檔爐肯定比低檔爐豪華點，費用相對來說高點」。

據工作人員介紹，本地戶口使用低檔爐是免費，外地戶口凈火化費是250元（人民幣，下同）。高檔爐也分區內區外，區外戶口凈火化費800元。

有網民表示無法理解，「也太離譜了吧」、「這下連死亡都無法平等了是吧」、「末了末了，到最後一刻了，還得被人分個三六九」、「高檔的燒出來是黃金色的嗎？」；也有網民調侃稱「以後到了那邊，『我燒的豪華爐哦』」「給我上太上老君煉丹爐」、「就是名字不夠高端，應該叫頭等爐，商務爐和經濟爐」。

有不少網民則表示很多地方的殯儀館都分高低檔爐，毋須大驚小怪，「我們這裏也是，貴一點的骨架是完整的，低檔就是攪，出來都是拍碎的」、「我們縣城也是耶，高檔的可以進去看撿完整骨頭，抵擋的小窗口直接鏟一罐給你」、「不是哪裏都這樣嗎？我們這也是 還分單獨燒和一起燒」。

12月20日，唐山市民政局工作人員表示，殯儀館牆上兩個高低檔爐指示牌是多年前掛上的，現在已不分高低檔爐。殯儀館工作人員表示，相關影片在網上傳出後，殯儀館已撤下指示牌。