深圳官方首推「繁花」花壇葬　逝者為本市戶籍親屬可獲獎1000元

2024年，深圳市殯葬服務中心推出花壇葬，以花壇代替墓穴，將骨灰通過可降解容器深埋到花壇中，覆上新土，種植鮮花。

花壇葬區命名為「繁花」，位於正在改造提升中的深圳市生命主題文化園（吉田墓園）。「繁花」設有五個花壇，不刻碑、不留名、不留標識，循環使用。



花壇葬活動由深圳市殯葬服務中心統一組織，屬於社會公益活動，不收取任何費用。同時，深圳花壇葬活動的參加對象不限制戶籍，逝者生前為非本市戶籍居民同樣可以免費參加深圳花壇葬活動，沒有人數限制。

為鼓勵生態葬，深圳花壇葬還設立了每具骨灰1000元的獎勵標準，逝者生前為本市戶籍且實施遺體火化的可領取獎勵。非深圳市戶籍居民在深圳市死亡且在深圳市實施遺體火化的，參加深圳市、區民政部門組織的花壇葬活動可享受生態葬獎勵。

花壇葬區命名為「繁花」，位於正在改造提升中的深圳市生命主題文化園（吉田墓園）。「繁花」設有五個花壇，不刻碑、不留名、不留標識，循環使用。（深圳市殯葬服務中心）

符合獎勵條件的，經辦人可在辦理花壇葬報名手續時，填寫《深圳市節地生態安葬獎勵申領表》申請節地生態葬獎勵金。深圳市民政部門一般在花壇葬活動結束後60日內將獎勵金一次性劃入經辦人提供的銀行賬戶。

此外，報名花壇葬需要逝者火化證、經辦人身份證、經辦人與逝者的關係證明或委托書等。報名時間為3月15日至3月25日 ，深圳市龍崗區龍崗大道布吉段3031號吉田墓園西宮，花壇葬於3月28日上午正式舉行。