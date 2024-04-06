地震預警App向蘋果用戶收年費惹議　開發者：更好改進科技與服務

台灣花蓮近海地震引發兩岸高度關注之際，一款由成都高新減災研究所開發的「地震預警」App，近日卻因向使用蘋果系統的用戶收取每年10元人民幣而遭到質疑，有網民諷刺這猶如讓人「要命得先交錢」。周五（5日），研究所負責人再回應稱，向蘋果用戶收取的地震預警服務費是為了更好改進預警科技與服務。



網民曝料指出，該App收費界面信息顯示，加入會員可享受優先預警和倒計時報警，支付的會員費將用於支持地震預警、多災種預警、地震預報的研究、研發、服務。隨後，成都高新減災研究所相關人員表示，目前收費的僅限蘋果系統，並透露研究所最早開發的是Android系統，後來才開發蘋果系統，收費是因為與對方達成了相關協議。

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周五，成都高新減災研究所所長王暾博士再表示，成都高新減災研究所作為民辦非盈利的科研單位，作為中國地震預警科技的創新者與引領者，向蘋果用戶收取的地震預警服務費是為了更好改進預警科技與服務。

據他介紹，目前小米、華為、OPPO、vivo、榮耀等國產手機都與研究所進行了合作，在操作系統內置地震預警功能，已內置該功能的手機超過8億，收到預警信息的人次達到數億。至於籌集到的資金，將用於持續優化地震預警技術、研發地震、滑坡、泥石流、山洪、內澇等災害的預警技術及研究基於地下雲圖的地震預報技術。包括改進地震預警信息的秒級推送能力，優化地震預警鏈路，研發下一代地震預警技術等。

他又強調，對於未付費的蘋果用戶，成都高新減災研究所仍提供地震預警服務，只是預警服務器會優先將預警信息推送給付費用戶，「收取的費用將為付費用戶與未付費用戶提供越來越好的預警服務」。

成都高新減災研究所於2008年汶川地震後由王暾創建，植根於成都市、四川省，專注於災害預警技術研發、成果轉化及應用。據介紹，「地震預警」能在地震發生時提前幾秒到幾十秒預警，並可在災後上傳避險反饋、災情採集險情，了解地震科普等。目前該App在Android系統顯示的下載量為609萬次。王暾介紹，截至目前，該成果已預警80次破壞性地震，包括2013年四川蘆山7.0級、2014年雲南魯甸6.5級地震、2022年四川瀘定6.8級地震、2023年甘肅積石山6.2級地震等。