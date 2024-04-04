要命先交錢？地震預警App收10元年費惹議　開發者：僅限蘋果系統

台灣花蓮近海地震引發兩岸高度關注之際，一款由成都高新減災研究所開發的「地震預警」App，近日卻因向用戶收取每年10元人民幣而遭到質疑，有網民諷刺這猶如讓人「要命得先交錢」。研究所回應稱，目前Android系統並不收費，收費的是蘋果系統。



成都高新減災研究所於2008年汶川地震後由王暾博士創建，植根於成都市、四川省，專注於災害預警技術研發、成果轉化及應用。據介紹，「地震預警」能在地震發生時提前幾秒到幾十秒預警，並可在災後上傳避險反饋、災情採集險情，了解地震科普等。目前該App在Android系統顯示的下載量為609萬次。

然而網民曝料指出，該App收費界面信息顯示，加入會員可享受優先預警和倒計時報警，支付的會員費將用於支持地震預警、多災種預警、地震預報的研究、研發、服務。

對此，成都高新減災研究所相關人員周三（3日）表示，目前收費的僅限蘋果系統。他透露，研究所最早開發的是Android系統，後來才開發蘋果系統，收費是因為與對方達成了相關協議。

而網民對於收費的合理性意見意見不一，不少網民質疑信息收費不合理，因地震預警屬於公共服務，「『加入會員可享受優先預警和倒計時報警』。逆天，你收到了地震信息，不交錢的晚幾秒告訴他，差這幾秒沒逃掉是他活該，誰讓他不充值是吧」。但也有人表示理解，「有什麽問題嗎？你看個電視劇不都要沖（充）個vip?」、「預警是公共服務，不代表不收費啊，想免費可以換手機啊，國產手機」、「支持，商用才能長此以往的良性循環」、「只要自願安裝，自願付費，就沒啥問題」。