江蘇男夢見彩票號碼　開獎前3小時5倍投注中獎逾3400萬

大家有試過發夢夢到中獎號碼嗎？江蘇徐州市市民葉先生，近日夢見自己購買雙色球中獎，於是照着夢中號碼5倍投注，結果夢想成真中大獎，獲獎超過3406萬元（人民幣，下同）。



江蘇省福利彩票發行中心介紹，葉先生在福彩眾多遊戲中，最鐘情於雙色球和快樂8。每日下班後，他習慣去家中附近的健身房健身，結束後再順道去健身房對面的福彩投注站買彩票。他通常是隨意選擇幾個數字組成1注號碼，再機選4注號碼組成一張彩票。

不過，這次中獎號碼的來歷讓葉先生連呼神奇。在購買彩票前一晚，他夢見了自己購買雙色球中大獎，醒來後這組號碼一直深深印在腦海中，葉先生下班後就按照夢中的號碼購買彩票，並進行5倍投注，未料成為幸運兒。

葉先生夢見彩票號碼，在開獎前3小時5倍投注，結果中獎逾3400萬元。（微信公眾號＠江蘇福彩）

突如其來的大獎讓葉先生有些措手不及。在兌獎室內，他一直表示「仿佛仍在夢中」，並透露會用這筆獎金繼續堅持理性購彩，希望彩票公益金能夠幫助需要的人擺脫生活的困境。

據介紹，3月24日的雙色球遊戲第2024032期開獎，當期雙色球紅球號碼為1、3、4、11、12、21，藍球號碼為16。本期雙色球全國一等獎中出14注，其中7注落於江蘇，單注獎金為681萬多元。葉先生自選一注號碼並進行5倍倍投，中得一等獎5注，收獲獎金3406萬餘元。

面對網民質疑事件的真實性，江蘇福彩客服人員回應稱，開大獎時會現場詢問中獎人員如何猜中號碼，「他如果告知的是這樣子，工作人員只能這樣進行記錄。但開獎都是公平公正的」。

網民睇法：

白日夢我可不信

又又編故事

又想騙我買彩票

看來多睡覺是對的

我決定辭職天天睡覺做夢。各位兄弟姐妹等我消息

啥時候可以讓我做這樣的夢？我不貪，一注就知足

有沒有夢到太上老君？

這就是命中注定，不得不服氣別人的運氣

放棄吧各位，夢外買不過，夢裏也買不過

