金門海灘現「涼麵青菜」　網民熱議似倒瀉外賣　專家：觸摸恐中毒

金門雙口海濱公園海灘上，近日出現幾坨看似「涼麵＋涼拌青菜」的食物，有網民上網尋求解答，一度引起熱議，有行內人士留言解答，不少人直呼「長知識了」。



有網民在Facebook 專頁「金門潮間帶」發圖文稱：「今天在雙口海濱看到好多此東西，不知是何物，請老師賜教」。圖片顯示，海灘上有一攤不明物體，驟眼看猶如黃色涼麵，旁邊還有一些疑似海草的綠色透明物，彷彿是涼麵搭配綠色蔬菜的組合。

有網民笑言「這我昨天外帶的涼麵加海帶，回家時不小心打翻了」、「油麵+青菜+蒟蒻麵」、「吃不完的麵和菜凉拌」、「誰家的外賣打翻了」、「看起來好像炒麵」、「亂丟廚餘，食物垃圾」。

金門雙口海濱公園海灘上，近日出現幾坨看似「涼麵＋涼拌青菜」的食物，有網民上網尋求解答，一度引起熱議。（Facebook@金門潮間帶）

另有網民解答，在金門海灘上出現的不明物體，其實是黃斑燕尾海麒麟（Bursatella leachi；海兔）的卵團。據悉，海兔是一種雌雄同體生物，在交配季節可看到排成一列，海兔會把卵產在岩石上，但不要亂動或踩踏，裏面可能有數百萬顆卵。

專家提醒，海兔受到刺激時，會分泌帶有麻醉性和毒性的紫色液體來自我保護，民眾若在海灘上遇到海兔或其卵團，千萬不要隨意觸摸、移動甚至抓捕海兔來食用，以免發生危險。