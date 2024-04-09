設施簡陋被揶揄「坐飛機像坐汽車」　佛山沙堤機場年中完成擴建

廣東佛山沙堤機場因其簡陋裝潢被戲稱為「最接地氣機場」，甚至「坐飛機像坐汽車」等。不過機場正在進行新航站樓改擴建工程，形象可能反轉。官方周一（8日）公布工程最新進展，預計新客運大樓在2024年上半年完成建設並正式投入使用。



自2009年通航以來，佛山沙堤機場已順利完成了14年的安全運行保障任務。不過今年初，「佛山機場」發布文章介紹道，該機場現有客運大樓位於部隊營區內，旅客候機面積小、設施簡陋，旅客出行體驗差，保障資源已遠遠不能滿足日益增長的旅客出行需要和城市高質量發展需求。在前期完成佛山沙堤機場前廣場以及周邊綜合環境提升的基礎上，為更好地提高旅客出行感受和服務體驗、持續優化改善營商環境、提升佛山文明城市對外窗口形象，今年以來，佛山沙堤機場不斷加強統籌協調，在上級各單位的大力支持下，全力推進新客運大樓改擴建項目。

據微信公眾號「佛山發布」最新介紹，佛山沙堤機場新客運大樓2月27日正式開工，目前整體建設進度過半，預計2024年上半年完成建設並正式投入使用，屆時可為廣大旅客提供更加舒適、便捷的出行體驗，為佛山搭建航網更加通達的空中橋梁。佛山機場新客運大樓項目總投資超1億元人民幣，佔地面積8060平方米，總建築面積11395平方米，規模設計上滿足目標年2028年國內旅客吞吐量260萬人次的使用需求。

新客運大樓使用新興的模塊化建設方式，為全球首個模塊化建設客運大樓。項目的模塊化主體框架已於近日逐步落實吊裝。據介紹，用模塊化建設方式建造的項目是可拆解的，不管搭建、拆裝都方便。航站樓使用結束後，還可以進行易地搬遷，比如搬遷到其他的新機場或者貨站，實現利用的可重覆性，有助於降低建設成本。

值得一提的是，2024年1月23日，省政府工作報告在完善現代化基礎設施體系中提到「開工建設珠三角樞紐（廣州新）機場」，雖然名為廣州新機場，但其推薦場址位於佛山市高明區更合鎮和肇慶高要區蛟塘鎮交界處，規劃擬建設一組兩條遠距平行跑道，遠期預留第三條跑道建設條件。該機場建成後，無疑將覆蓋佛山沙堤機場目前的民航功能。因此，佛山沙堤機場的新客運大樓強調搭建、拆裝都方便，或與當地的新機場建設規劃有關。