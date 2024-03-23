機場暈倒獲救後意外找到能做手術的教授　武漢婦嘆「救命的緣分」

來自湖北武漢的陳女士（化姓）在農曆新年前在機場突然暈倒，期間得到正在候機的西班牙巴塞隆拿大學心外科教授Eduard Quintana的及時搶救。不過這只是二人交集的開始，不久後，陳女士又從熱門影片中得知Quintana教授是專程到武漢向華中科技大學同濟醫院心外科魏翔教授學習一項手術技術，而該技術又正好可以救她的命。最終，她成功接受了全球首創的心肌旋切手術，並在周五（22日）出院。當日，她拿著兩幅錦旗趕緊來到醫生辦公室表達感謝，並感嘆：「這真是救命的緣分啊！」



2月5日，53歲的陳女士和丈夫、女兒在武漢天河機場準備坐飛機前往廣東的兒子家過年，可就在趕飛機期間，她突然眼花，隨即倒地昏迷，把女兒嚇壞。這時，Quintana教授正在候機室寫論文，聽見尖叫聲立即前來查看，發現陳女士沒有呼吸，嘴唇發紫，於是趕緊為她進行心肺復蘇按壓，並及時實施了體外除顫。經搶救，陳女士恢復心跳，意識逐漸清醒，隨後轉運至最近的醫院治療。

兩日後，陳女士被診斷出患有肥厚型梗阻性心肌病，可能需要開胸手術，令她感到晴天霹靂，「知道自己有心臟病後，走路、吃飯、說話都慢慢地，但動久了還是會覺得喘不上氣」。就在陳女士困擾時，她的女兒在抖音上突然看到機場救人的影片。原來，事件經過媒體的報道後一度登上熱搜，陳女士也從而得知救命恩人是專程來同濟醫院跟隨魏翔教授團隊學習針對肥厚型梗阻性心肌病的心肌旋切術。

正在施手術的團隊。（極目新聞）

據了解，心肌旋切技術是魏翔教授團隊自主研發、全球首創的技術，而Quintana教授曾在為期一個月的學習時間中，全面參與了臨床查房、病例分析、手術觀摩等。於是，陳女士立即通過網絡問診找到了魏翔教授。

2月25日，陳女士找到了魏翔教授團隊。經詳細檢查，醫生發現她患有罕見病「法布雷病」，該病會導致身體缺乏一種酶，從而不能進行正常代謝，代謝廢物繼而堆積在腎臟、心臟等各個器官，並引發病變，例如陳女士的肥厚型梗阻性心肌病。而陳女士左心室流出道壓差高達154毫米汞柱，梗阻嚴重；室間隔最厚處達27毫米，是正常人的3倍；二尖瓣中重度關閉不全，隨時有猝死的風險。

3月11日，魏翔教授團隊為陳女士成功進行經心尖心臟不停跳室間隔心肌切除術。在不開胸、心臟不停跳的基礎上，魏翔教授通過一個5厘米的小切口，幫陳女士切除了7.9克的肥厚心肌，解除了心臟梗阻的危害，時間只有短短一個多小時。術後，陳女士恢復良好，在周五出院。而得知陳女士的事後，Quintana教授也通過魏翔教授團隊向她表達了祝福。