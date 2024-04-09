抗癌女孩25歲生日後2天病逝　生前只剩1願望未成：想給哥哥找女友

來自四川綿陽的25歲女子劉怡在2023年4月16日確診直腸癌晚期並多處轉移，但她以積極態度面對，還在短片平台分享抗癌經過，被網民親切地稱為「抗癌女孩」。可惜劉怡哥哥周一（8日）證實，劉怡已在4月7日離世，這距離其生日才剛過兩天。他希望妹妹的經歷能夠鼓勵更多患癌或者困難的人，帶來積極向上的力量。另外，有與劉怡相識的網紅透露，劉怡生前有份願望清單，其僅剩一項未實現，就是「給哥哥找個女朋友」。



率先發布劉怡去世消息的，是擁有百萬粉絲的抖音網紅「暴躁先生」，「妹妹永遠的走出了時間，兩天前，劉怡妹妹度過了她25歲的生日，她被病魔折磨了一年多，這期間，她一直都勇敢堅強……」。據悉，二人都來自綿陽，去年中，暴躁先生從粉絲處得知劉怡的遭遇後，便前往醫院看望，此後兩人結識。

暴躁先生透露，他第一次去醫院看望劉怡時，對方正在做化療，聊天中，他承諾等她病情好些了，會幫她實現自己想做的事，「去年11月我剛好在雲南，劉怡和她家人也到了雲南，我就問她想做什麽事情，她就寫了一張小小的清單」。在劉怡寫的雲南願望清單中，有坐跑車的一項，但其他更像是一些平常人的日常，例如看日出、看海鷗、喝咖啡、逛夜市等。不過即使是坐跑車的願望，她都能順利實現，這些清單中，唯一沒實現的就是「給哥哥找個女朋友」。

暴躁先生表示，劉怡是個特別好、特別可愛的人，也很樂觀、勇敢，每次都笑臉迎人，朋友圈也都是一些沒得病小日常，沒發悲觀的內容，他無法想象如果自己是她的情況會是怎麽樣，「她大年三十還在做化療」。

而對劉怡去世最傷心的，就是其家人。據劉怡哥哥劉先生介紹，劉怡是在去年4月16日確診直腸癌，但她得知自己患癌後一直很樂觀。在劉怡的帳號中，除了一部分記錄病情外，其他內容基本上看不出她是一名病患，更像是個樂觀的小女孩，有漂亮的特效視影片，有時甚至會唱K，高歌一番。

而在去年6月14日，劉怡發布得知患癌後的感受。她稱，自己一直覺得癌症兩字離她很遠，是完全不會有交集的東西，詎料在幾天前知道了自己真實的病情是直腸癌晚期伴隨多處轉移，「這兩個月的治療時間裏，家人都知道我的真實病情，但他們怕我接受不了一直瞞着我，每次我覺得有各種疑惑，他們都絞盡腦汁互相商量說辭來讓我相信，我也是真傻，真的相信了他們。但我很佩服也很感動，在面對我時要表現得毫無破綻，還要跟我有說有笑逗我開心，但同時內心又承受著巨大的壓力，他們選擇在這個時間告訴我，我也更容易接受」。

她還樂觀地稱：「老天真是在我24歲又是本命年的今年給了我一個大大的驚喜。事情既然已經發生，我只能勇敢面對不被病魔擊垮!使出全部力氣和它鬥爭！我命由我不由天。勇敢小劉，加油！」

在抗癌期間，劉怡一直收到網民們滿滿的善意，劉怡去世後，他們紛紛到評論區留意悼念，「說不出的難受，願你做個唱歌小精靈，再無病痛」，「很遺憾以這種方式認識你嗎，劉怡妹妹一路走好，願天堂沒有病痛」、「沒有痛苦啦」。

劉先生則表示，妹妹在生病期間既要化療，還要忍受病痛的折磨，雖然知道她早晚會離開，但當這天真正到來，仍然很難接受。最後，他表示希望妹妹的經歷能夠鼓勵更多患癌或者困難的人，給他們帶來積極向上的力量。