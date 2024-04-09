海南野猴襲人試圖捉走嬰兒至少9人傷　當地成立巡邏隊24小時值守

海南省萬寧市和樂鎮英文村有猴子闖入民宅傷人，甚至試圖捉走嬰兒。英文村相關負責人稱，截至目前，已經有9名村民受到野猴襲擊，其中包括6名小孩，均送往醫院接受治療。



事發於4月7日，英文村相關負責人介紹，受野猴傷人的困擾，村民們都提高戒備，已經有小孩被家長送往外村親戚家中，避免被傷。

有村民透露，4月7日上午6時，其小孩剛吃完早餐準備去上學，突然被一隻從屋頂竄下的猴子攻擊，小孩手臂、背部多處被抓傷。

英文村一便利店老闆證實，村內確有發生猴子襲擊人類事件，並表示政府和警察已在村內加強巡邏，確保24小時有人值守，以防傷人事件再次發生。

和樂鎮政府工作人員確認事件屬實，並表示受傷人員均無生命危險，後續情況正在跟進中。

傷人事件發生後，英文村將情況上報給了鎮政府、資規、公安、消防等部門。和樂鎮政府聯合多部門在英文村召開現場會，村鎮兩級幹部已成立巡邏隊，在村內開展巡邏、管控，同時安排人員到附近的學校內進行宣傳，提高村民防範意識。

同時，鎮政府在微信公眾號發文，呼籲市民遇上野生猴子時要保持遠離，避免投食、拍照或試圖用棍棒驚嚇，更不可私自捕捉或傷害野生動物。

萬寧市林業局專家推測，襲擊人類的猴子可能並非原本生活在英文村，而是被附近山上的猴子驅趕出猴群，流落至此，一段時間的生活，讓牠們在英文村形成了領地意識，感覺到領地被侵犯後，開始對村民發起攻擊。