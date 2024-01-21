有片｜野生獼猴拖家帶口現身蘇州街頭　官方：未知大規模出行原因

江蘇蘇州市街頭近日有大批猴子出沒。網傳影片顯示，有十幾隻猴子「拖家帶口」在街道玩耍，也有猴子沿水管「飛檐走壁」爬至33樓。

上方山國家森林公園工作人員介紹，跑下山的是野生獼猴，屬國家二級保護動物，非景區所有，之前未遇過「猴子大規模出行」的情況，目前暫不清楚原因。



影片顯示，一隻猴子在吳江區一小區內攀爬水管到樓頂，並開窗進入樓道。該小區物業工作人員稱，因猴子行動太靈活未能捕獲。蘇州市林業站已派工作人員到場處理，並呼籲市民勿投喂野生猴子。

在蘇州科技大學石湖校區附近，成群猴子在街道出沒，牠們部分爬樹、部分背著小猴子、還有部分玩起街邊的落葉，引來眾多行人注目。拍片者更表示：「上方山的猴子跑出來了嗎，還拖家帶口的」。

前述提到的「上方山」，全稱為上方山國家森林公園，亦即蘇州市植物園，位於國家級太湖風景名勝區內，植被茂密，林木蔥郁，森林覆蓋率達95%以上。

上方山國家森林公園工作人員介紹，森林動物世界的猴子均在籠舍內飼養，每天會有工作人員清點數量，一旦跑出將按照安全事故處理。至於跑下山的猴子為野生獼猴，是國家二級保護動物，不歸景區所有。發現獼猴跑走後，已第一時間向上級部門匯報。

工作人員稱，上方山都是野生獼猴的活動範圍，牠們在園內出現時，會有專門的班組在規定範圍內投喂、驅趕和管理牠們；一旦跑走，便無法追蹤牠們的行蹤。目前，獼猴的數量較為可觀，但由於無法統計，暫不清楚具體數量。

工作人員又稱，之前並未遇過「猴子大規模出行」的情況，目前暫不清楚原因。景區提醒，野生獼猴具有一定攻擊性，市民遇到時切記不要靠近，不要投喂，也不要戲弄，盡量保持安全距離。

蘇州市園林和綠化管理局工作人員介紹，獼猴是國家二級保護動物，他們所能採取的相應措施有限，只能以引導為主，一方面在相關路段巡邏，一方面提醒公眾不要投喂。