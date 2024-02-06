捕殺國家一級保護動物雪豹　殘忍剝皮肢解食肉　新疆男子被刑拘

素有「雪山之王」之稱的雪豹，是國家一級重點保護動物。惟近日，新疆一名男子捕殺、食用雪豹，被當地警方拘捕，案件正在進一步調查中。



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綜合內媒報道，新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州發生一宗捕殺並食用雪豹的案件。當地警方查明，疑犯阿某在烏恰縣一處山上安放獵捕夾，為獵捕國家二級保護野生動物北山羊，不料，一隻雪豹因被夾死亡。

阿某發現後，將雪豹剝皮肢解，不僅食用了雪豹肉體，更用雪豹尾巴製成腰帶。目前，阿某已被警方刑拘，案件還在進一步調查中。

公開資料顯示，雪豹是一種大型貓科動物，常在雪線附近和雪地間活動，故名「雪豹」。其主要分布於青藏高原、帕米爾高原、天山山脈、阿爾泰山脈及中國西部和中亞東部的其它高山地區。

雪豹皮毛為灰白色，有黑色點斑和黑環，尾巴長而粗大，在岩石堆中是極好的保護色，還有「雪山之王」之稱。瀕危物種公約（CITES）將雪豹列為附錄I物種，禁止其進入國際貿易。1988年，雪豹被中國列為國家一級重點保護動物。

此外，根據《中華人民共和國刑法》相關規定，對於非法獵捕、殺害或者非法收購、運輸、出售國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物及其製品的行為，法律將處以五年以下有期徒刑或者拘役，併處罰金。若情節嚴重，將處以五年以上十年以下有期徒刑，併處罰金。情節特別嚴重的，將處以十年以上有期徒刑，併處罰金或者沒收財產。