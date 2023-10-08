江蘇男女森林活春宮被CCTV拍下全程　防火隊員外流影片遭行拘

江蘇近日疑似有人上演森林活春宮，被當地防火指揮中心布置在森林中的閉路電視拍下並外流至網絡。江蘇官方在8日證實事件，將一名防火隊員行政拘留，另外三名隊員也因未及時制止而遭停職。



江蘇省常熟市政府虞山街道辦事處通報指，近日網傳「虞山森林防火指揮中心不雅監控畫面」圖文信息，經查，5日虞山森林防火隊員林某在值班期間，違規拍攝不雅監控畫面並轉發，造成不良社會影響。

目前，林某已被公安機關行政拘留。當值其他三名隊員未對林某拍攝傳播行為勸導制止，虞山街道已對三人進行停職處理，由街道紀工委進一步調查。

據早前報道，網傳影片顯示，常熟虞山森林防火指揮中心的熒幕上正播放布置在常熟森林防火通道的閉路電視畫面，顯示閉路電視正拍下男女「野戰」畫面。當時指揮中心還有人用揚聲器發表即時評論，包括「我X，好刺激」等。

有網民質疑，為何森林防火指揮中心閉路電視拍到的畫面，會通過手機翻拍的方式傳播到網絡，並稱此舉侵犯了公民私隱。

有內地律師指，男女在野外發生關係即便不雅，也屬於個人私隱。根據《民法典》相關規定，「自然人享有隱私權。任何組織或個人不得以刺探、侵擾、洩漏、公開等方式侵害他人的隱私權。」