天降屎袋！江蘇一屋苑住戶多次高空拋糞　鄰居崩潰：還滴到我臉上

江蘇省常州武進區一社區物業負責人張小姐日前報警，稱住戶王姓女子多次從居住的10樓往下拋糞便，嚴重造成社區環境問題。一名住戶周先生崩潰直呼，在社區內散步的時候，天降一袋糞便，炸開在路面，還有幾滴不明液體滴到他臉上。



武進區檢察院上月29日以高空拋物罪對王姓女子提起公訴，4月9日法院判決出爐，處王姓女子拘役三個月，並處罰金人民幣。2000元

內媒《紅星新聞》報道，2023年6月下 旬，武進一社區的物業負責人張小姐收到業主投訴，稱居民樓下的步道被人丟了裝有排泄物的垃圾袋。起初，張小姐以為只是偶發事件，便聯繫清潔人員孫先生清理現場，但始終沒找到丟東西的人，而這種情況到了7月下旬愈演愈烈，幾乎每天都有垃圾袋丟下來。

孫先生表示，「發現黑色垃圾袋的時間通常是上午八、九點，有時候落在步道上，有時候掛在灌木叢或樹上，裡面都是大便，有時候一天還會丟兩次，丟在步道上的每次都濺得到處都是，不好清理，需要提著水桶沖刷很多遍。」

在多名住戶的反映下，張小姐在事發多處加裝了監視器。 2023年8月5日上午10點左右，住戶周先生表示，在社區內散步時，突然天降一個黑色垃圾袋，「垃圾袋就掉在離我大概一公尺遠的位置，都炸開了，裡面都是大便，還灑了幾滴不明液體到我的臉上！」

張小姐調閱監視器後，鎖定嫌疑人為某棟10樓的住戶，便報警處理。警方根據拋擲排泄物的窗口判斷，最終確定高空拋物的正是10樓其中一名住戶王姓女子。

王姓女子到案後承認自己高空拋物的行為，「因馬桶經常堵，所以不怎麼使用馬桶，排泄後就放在垃圾袋裡丟出去。 」2023年6月下旬至8月初，因天氣太熱，她懶得下樓，便直接從窗戶把排泄物朝樓下草坪丟。

經檢察機關審查，2023年6月下旬至8月初，王姓女子累計向樓下草坪「丟了數十次排泄物與1次廚餘垃圾和砧板」，以高空拋物罪起訴王姓女子。

王姓女子遭檢方起訴。（紅星新聞）

檢察官表示，王姓女子所住樓層10層可以認定為高空，拋擲落點為步行道，日常極有可能有行人通過，拋擲物品為糞便、砧板等，結合高度判斷具有一定傷害性且極為噁心。其拋擲行為不僅引發同社區業主普遍的不安、氣憤、緊張心理，使業主選擇繞行，影響公共秩序，還造成物業保潔、保安等人力損失與加裝監控等財力損失，2023年8月5日拋擲的排泄物還近距離落到業主身邊。

綜合以上情形，檢察機關認定王某從建築物高空拋擲物品，屬情節嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第291條之2，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以高空拋物罪追究其刑事責任。

4月9日，法院依法判處王姓女子拘留三個月，並處罰金人民幣2000元。