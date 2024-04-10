廣東食客筷子戳出鍋底污垢　海底撈致歉：全國門店同步啟動自查

連鎖式火鍋店「海底撈」，位於廣東揭陽市的分店被消費者揭發有衛生問題，鍋底有明顯污垢，甚至可用筷子將污垢戳出。

4月10日，海底撈回應稱，集團的質量安全中心已派人到涉事門店作專項檢查與輔導，將依據制度流程對嚴肅處理相關責任人，並已向顧客致歉。



影片顯示，海底撈一份火鍋鍋底有一些黃色污垢，拍片者用筷子戳動，能夠將污垢慢慢刮出。拍片者又配文稱，「吃了這麽久，第一次發現這個，以前都不會，唯獨這一次，可能是沒洗乾淨吧，哪怕是包漿，也不行，洗不乾淨就是不乾淨，筷子一劃，都是污垢，以前和上次都不會，這次體驗感，個人覺得讓我覺得很不好」。

揭發此事的李先生介紹，4月9日凌晨1時許，他和朋友一行三人在海底撈揭陽某購物中心店就餐。當時點的鍋底是四宮格，其中3個是清水鍋底，一個是豬肚鍋底。服務員將鍋底端上桌後，他發現3個清水鍋的鍋底有非常明顯的大面積黃色污垢，用筷子就能輕輕戳掉。由於另一個是豬肚的鍋底，因此看不清底部。

李先生表示，當時兩度向店員反映問題，但未獲回應，後來在海底撈企業號反饋，也沒得到及時回應，直至事件在網上發酵後，對方才聯繫他。他認為，大品牌不能服務好衛生差，需要加強清潔。

事後，李先生又更新一段影片，稱門店經理已經聯系他本人處理事件，對方承諾未來將做好崗位培訓以及食品安全問題；他又認為，「不能一棍子打到所有門店」。

海底撈方面回應稱，4月9日凌晨，廣東揭陽某店顧客反饋鍋具清潔及對顧客反饋響應不及時的問題，為顧客帶來不愉快的體驗。對此，海底撈已向顧客致歉。

針對該店鍋具清洗不符合標準問題，海底撈的集團質量安全中心已組織專人於4月9日晚抵達該店進行專項檢查與輔導，並將依據制度流程對上述問題相關責任人進行嚴肅處理。同時，海底撈在全國門店範圍內已同步啟動自查行動，並將持續加強全面核查與管理。