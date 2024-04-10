北京大興機場驚見旅客私帶「57瓶寄生蟲」闖關　自稱「做實驗用」

北京大興機場近日在海關查驗時發現，一名旅客的行李箱內有不知裝有何種液體的瓶罐共計57瓶，遂進行開箱查驗。海關人員開箱後赫然發現，這57瓶玻璃瓶內竟然裝有5種不同的寄生蟲，主要是可寄生在動物或植物內的線蟲，相當駭人。



綜合《中國新聞網》、《光明網》等內媒報道，經開箱查驗，海關關員在旅客行李物品中，查獲大量浸泡在試管及瓶罐中的寄生蟲，共計57瓶，據旅客稱，是用於實驗用的。

北京大興海關查獲一名旅客在行李內夾帶57瓶寄生蟲闖關。（光明網）

這批被扣下的寄生蟲經官方鑑定，包括帽狀坦夸線蟲、中華鐮尾線蟲、夸拉冷線蟲、鯉帶巾線蟲和一種沒有中文翻譯名稱的「Raphidascaris chirocentri」線蟲等5種。

海關提醒，根據《中華人民共和國禁止攜帶、寄遞進境的動植物及其產品和其他檢疫物名錄》規定，未經過國家有關行政管理部門審批許可，上述物品不得攜帶入境。

針對這宗罕見攜帶寄生蟲闖關事件，台媒《ETtoday》援引台大植物病理與微生物學系發表的線蟲學研究指出，線蟲在分類學上屬於線蟲門，又常被稱為圓蟲，是世界上數量最多且種類歧異度僅次於昆蟲的多細胞動物。此類微生物大多數呈透明線狀，體積非常微小需要使用顯微鏡才能觀察。

北京大興海關查獲一名旅客在行李內夾帶57瓶寄生蟲闖關。（光明網）

根據估計線蟲的種類多達數百萬種，不過至今只完成幾千種線蟲的命名。線蟲原生於海洋之中，長年演化後不現存在於在陸地與海洋中各個生態系環境中，甚至在環境惡劣的南極洲也有被發現。

此外，大多數的線蟲為腐生性，以細菌為食；另外還有寄生性線蟲，可再根據寄主的不同分為植物寄生與動物寄生。動物寄生性的線蟲，有部份族群得寄生人體及家禽畜，成為衛生組織所擔憂的寄生蟲。