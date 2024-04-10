昆明多間醫院設「根浴」由美女護士操作　醫生：有病治病沒病保養

十多年前，內地會所推出的男性「根浴」服務備受爭議後消失。有內地傳媒近日暗訪昆明多間藏身醫院的根浴服務，院方宣稱由美女護士操作，「根浴」體驗價只要98元（人民幣，下同），至於「手法治療」體驗價則要300元，並強調可以「有病治病，沒病保養」。



《澎湃新聞》報道，停泊在昆明路邊的私家車近日頻頻被貼上「根浴小卡片」，卡片上內容包括「開發性潛能」、「提升性功能」等。

雲南仁愛醫療的客服人員介紹，「根浴」項目由美女護士操作水療儀向男性私處水療，可以改善前列腺炎、腎虛等問題，又稱「根浴」可以有病治病，無病可以養根護根，並非有病才可體驗此項目，也沒有年齡限制。他又稱，每天都有幾十人到醫院做「根浴」調理，需要提前在微信上預約。

雲南仁愛醫院的醫生表示，「根浴」不會有副作用，「絕對不可能疼的」，除了用儀器治療，還有手法治療，「手法你可以理解它是按摩，你也可以理解是中醫穴位手法，反正疼是絕對不可能疼的，怎麼可能做個手法它會有副作用呢」。她介紹，水療就是「根浴」，體驗價98元，至於「根浴」手法原價498元，體驗價為300元。

醫生多次強調做「根浴」不會疼痛，大概需時15分鐘，「舒適度絕對是有的，私密部位末梢神經比較豐富」又稱治療過程由護士操作，「男的給你做麼，你做死你都做不出那種效果出來，做了就是讓你有反應，沒反應你來做什麼」。醫生又指，科室名為泌尿水療外科，主要為提高男性性能，相關部門不會來查。

報道指， 暗訪期間發現有年輕人可點名指定護士幫其治療，繳費後排隊等待叫名字即可。治療室內放有梳化、床及水療儀器，「根浴」和按摩私處均在同一間治療室內完成。

除了雲南仁愛醫療，當地的官渡民生醫院也有開設水療服務，招攬患者的方法如出一轍，收費同樣是98元。該院醫生介紹，「根浴」是有病治病、沒病保養，可以提升性功能，「這個是採取中醫的方法調理，跟打飛機還是有區別的」。他又稱自家培訓師有資質，同行都是「掛羊頭賣狗肉」。

體驗者唐四稱，本來以為是某些所謂的色情組織，打着醫院名號來做所謂的保健服務，未料是醫院真實存在的項目。他表示，醫生聲稱可以疏通經脈，言語間將情況描述得特別嚴重，「她是帶着一定的『恐嚇』，覺得男性是必須要做保健的」。

在對方的誘導下，唐四體驗了水療及按摩服務，時長約40分鐘。他透露，所謂水療就是在下體套上膠套，然後不停沖水加以刺激，「手法」則是護士用油按摩私處敏感部位，但事後沒有任何檢查過程、登記紀錄，他根本分不清是正規醫療項目抑或色情擦邊球。

4月10日，昆明市衛生健康委綜合監督執法局通報稱，4月9日下午，當局已立即與相關執法部門組成聯合調查工作組，對報道中涉及的雲南仁愛醫院、官渡民生醫院宜良五洲門診部開展調查核實。後續將根據調查核實情況依法依規進行處置。