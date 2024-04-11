有片｜正妹上班一年後變醜了！向公司索賠　老闆豪給萬元和美容假

4月8日，江蘇南京有一名00後女生小陳在小紅書分享自己因打工「垮臉」嚴重，「業績直線上升，顏值卻直線下降」，她向公司申報「顏值折損費」一萬元，沒想到老闆居然批准了她的申請，讓她拿一萬元買美容儀、護膚品，更額外給了3天美容假。



小陳的故事引發內地網民熱議，網民除了羨慕小陳有一個好公司和好老闆，更開始討論「上班真的會讓人變醜，顏值下降。」



小陳指出自己的工作是電商主播，造成工作時間不固定，時常需要熬夜工作，她從事電商工作1年不到，每一天都會陷入一些焦慮，導致她的精神和身體壓力都很大，從一開始的「青春美少女」變成「班味」很重的打工人。

為恢復容貌，小陳購買了美容儀、護膚品等。小陳說，自己向公司提報1萬元顏值折損費，本以為老闆會拒絕，自己還有可能會被辭退，但沒想老闆到爽快同意了，還額外給了3天美容假。小陳表示，自己現在感覺自己非常美麗，想要用這三天的假期到附近的城市和周邊走走看看，自己也想透過這個經驗告訴大家，「工作是工作，生活是生活，身心愉悅最重要」。

「班味」、「累醜」等詞引發網絡熱議

據內媒報道，「班味」是一個讓打工人破防的新型形容詞，形容「上班久了身上獨有的疲憊氣質」，有網民稱，「不管你多麼開朗陽光，一旦開始上班，班味就散發出來了，揮之不去。」

「班味」的症狀包括下班回家什麼也不想幹、憔悴疲憊只想躺平、髮際線逐漸上移體型變差、雙眼無神、精神食慾不振。有網民指出，長期班味，就會出現「累醜」的狀態，不少網民附和「上班真的會變醜」。

網民點睇：

打工確實會變醜啊哈哈哈，這個是實話了。

這很簡單，因為當老闆看重你為公司賺錢時，你提出的什麼奇葩要求，老闆都會盡力滿足，但前提是你還有利用價值。

大家要重視工作與生活的平衡，確保身心愉悅。在努力工作的同時，也要關注自己的健康和生活質量。

希望她在未來的工作和生活中都能保持這樣的勇氣和樂觀態度，繼續前行！

