河南高校招生辦科長被舉報聚眾淫亂　不雅影片流出　學校紀委調查

河南水利與環境職業學院張姓招生辦科長被舉報「聚眾淫亂」，相關影像流出在網上惹譁然。



舉報內容稱，張男不僅存在不正當的男女關係，私生活放蕩不羈，更是涉嫌聚眾淫亂。舉報信息還附帶了一系列令人觸目驚心的圖片和影片作為證據。

對此，校方回應，學校紀委部門正在處理。

點圖放大瀏覽有關影片截圖：

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據《大皖新聞》報道，4月5日，一則舉報河南水利與環境職業學院招生辦科長張男存在不正當男女關係、私生活不檢點和聚眾淫亂的消息在網上引發關注。

該消息配有相關圖片和影片資訊。

4月7日，該帳號繼續發布張男恐嚇威脅他人的影片消息。

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4月7日，河南水利與環境職業學院一名工作人員回應稱，該校招生就業處有關注到此事，相關情況學院有進行調查。

隨後，該校招生就業處招生科副科長稱，相關情況學校紀委部門正在處理，「聽說當事人已經報警了」。

河南水利與環境職業學院宣傳部工作人員回應稱，已經掌握網上舉報情況，學校紀委已經介入調查，正在調查核查中，最後將根據調查結果依法依規進行處理。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】