海南長髮女「三點全露」沙灘拍裸照影片瘋傳　一旁有兒童玩耍

海南三亞灣海灘10日驚現一名裸女，有網友拍到，一名中長髮女子全裸，站在沙灘上，擺出各種姿勢給男伴拍照。



影片顯示，周圍人來人往，還有幾個兒童在一旁玩耍，也看到了女子全程的舉動，令人傻眼。

點圖放大瀏覽涉事影片截圖：

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據《經視直播》報道，4月10日，有網友發布影片稱，在三亞灣海灘疑似驚現裸女。

影片顯示，在一片海灘上，有一名女性在海灘上來回走動，旁邊有一名身穿白色服飾的男子疑似在用手機為她拍照。

網友稱，是在三亞灣海灘上裸體拍攝。

海南三亞亞龍灣海岸派出所警員回應，三亞灣海灘區域較大，該片區由三個派出所管理，目前在自己管轄的範圍沒有發現裸女的情況，但是已經加強巡邏。

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該名警員表示，影片可能不是今天拍攝今天發布，而且三亞灣海灘是不允許在海灘上裸體，也不能裸拍。

三亞市友誼派出所警員也表示，今天早上已在社交平台上關注到此事，現在正在進行了解。

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