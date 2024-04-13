周大福被指疑似售賣假黃金　女子買戒指不足2月掉色露銀斑

黃金價格一路高企，惟近日，廣東中山一名女子疑似在周大福買到假冒金戒指，她表示購買未足2個月便出現掉色現象。周大福對此回應稱，這屬於正常氧化，「並沒有質量問題，是不能退貨的。」



程女士在周大福購買的金戒指出現掉色現象。（南方都市報）

據《南方都市報》報道，今年2月8日，程女士在中山市優悅城周大福珠寶店，以2394元人民幣購買了一枚重2.25克的金戒指。未料，3月底就出現掉色現象，「我都沒有佩戴過太多次，而且平時化妝和洗漱的時候也會取下戒指，避免化妝品或是洗漱用品等對戒指造成損傷。」她懷疑自己買到假冒黃金。

圖片顯示，程女士的金戒指掉色後，外側側有一處銀白色斑塊，與周圍金黃的色澤相比顯得無比突兀，有如鍍金的戒指掉色一般樣。故此，程女士周一（4月8日）向相關部門投訴，要求商家退貨、退款，並且按照相關法規作出賠償。

不過，中山市優悅城周大福珠寶店的工作人員表示，該戒指出現掉色的情況屬於正常氧化現象，並沒有質量問題，是不能退貨的。「我們能保證這是真的足金戒指，出現褪色的原因可能是戒指沾染了護膚品或者其他化學品而發生氧化現象。」

對於程女士提出的「對戒指成份進行檢測」的要求，上述工作人員說，顧客若對產品質量有質疑，可自行到專業機構進行省檢、國檢。「檢測出我們的產品有質量問題的，我們會進行相應的退款賠償。」

另外，廣東周大福金行有限公司亦表示，「之前也有出現過類似情況，通常會將產品寄回工廠由維修師傅處理，目前公司方面需要聯繫分店，進一步了解具體情況。」