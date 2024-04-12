認識1天就結婚聘金20萬　9天後老婆返鄉沒再回家　報警揭可怕真相

撰文：ETtoday
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第一天相親，第二天登記，第九天女方就「消失」！

江蘇省海安市一豐姓男子相親竟成騙子「盤中餐」，女方不僅已婚，還在半年內與4人談婚論嫁並收取百萬（人民幣，下同）聘金。

近日，經江蘇省海安市人民檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處李姓女子有期徒刑6年3個月，並處罰金8萬元。

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據《法制日報》報導，「兒媳婦回了趟娘家，就不回來了」，2023年初，海安市公安局接到報案，稱自己兒媳婦回娘家以後就逐漸不回訊息，也拒絕與豐男同居，懷疑是騙婚。

2021年12月29日，豐男在介紹下認識了李姓女子，兩人相談甚歡，隔天便在婚介所簽訂了婚姻協議，並於當日在東台市民政局登記結婚，李女收取豐家聘金26.8萬元。

2022年1月8日，李女以回雲南老家過年為由離開海安，待1個月後回到海安時，卻以各種藉口拒絕與豐男同居。同年6月16日，李女稱「外婆病危」，當即離開海安返回雲南。

豐父與李女溝通過程中，卻發現李女定位為浙江，對李女「回老家」的說辭產生了疑慮，便催促李女返回海安。李女則不斷推脫，11月之後更是很少回覆豐家人訊息。豐父無奈之下，選擇了報警。

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警方經調查發現，李女離開豐家期間一直在浙江金華與黃姓男子以「男女朋友」關係同居，同居期間卻仍以「小姨車禍」、「外婆去世」、「想買金手鐲」等理由，向豐父索要錢財共計2萬餘元。

檢察機關發現，李女所收豐家聘金的一部分，被用於償還她在2021年7月收取的上一次相親聘金。

經查，李女多年前便與楊姓男子結婚，在與丈夫沒有離婚的情況下，便與黃男以「男女朋友」關係同居並約定婚期。

2021年7月，李女隱瞞已婚及另有男友的事實，與第一被害人徐姓男子相親，但因未離婚無法登記結婚，聘金便暫存於媒人處。

後李女一邊以借為名從媒人處獲取聘金7萬餘元，一邊以虛假理由繼續騙取徐男6萬餘元。

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2021年9月底，徐男偶然在社交媒體上看到李女與黃男合照及婚期文字，發現自己上當受騙，遂要求媒人和李女返還錢款。媒人墊付錢款將全部聘金退還徐男，李女則將徐男拉黑。

李女將此前相親、結婚所得錢款花費殆盡後，於2021年12月21日與楊男離婚，10天後便與豐男登記結婚，並將部分豐家聘金用於償還「前媒人」的欠款。

在審查起訴期間，李女一直以「認為分居2年便視為自動離婚」、「與黃男雖是男女朋友，但兩人一人在金華，一人在湖州，空間上並不能視為在一起」、「婚後與他人同居雖違反道德，但不違反法律」等藉口，對檢察官訊問顧左右而言他，拒絕認罪認罰。

海安市檢察院審查認為，李女以非法佔有為目的，騙取他人財物，數額巨大，遂以詐騙罪向法院提起公訴。法院經審理後作出上述判決。

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