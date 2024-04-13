「可以買貴的，不能買貴了」　內地青年流行「窮鬼套餐」攻略盡出

早上花3元（人民幣，下同）吃自助吃到飽，午餐選擇肯德基19.9元OK套餐，下午來杯9塊9咖啡醒神，晚餐去7-11便利店買10塊的麵食套餐；晚上8點半後，再去盒馬鮮生撿漏打折商品……打開小紅書，各種「窮鬼」點單攻略應接不暇，內地年輕人紛紛加入這場「狂歡」。



受到經濟大環境的影響，民眾的消費行為跟著改變。內地近期掀起「窮鬼套餐」風潮，年輕人似乎不再追求精緻奢華生活，而是選擇物美價廉的消費模式，在乎東西是否物超所值，抱持「可以買貴的，不能買貴了」的概念，不少商家因而推出窮鬼套餐。

內媒《瀟湘晨報》報道，內地社群平台近期流行「窮鬼套餐」，指的是高性價比的美食套餐組合，一般認為源自於美式速食店麥當勞、肯德基等。比如在小紅書上搜索「窮鬼套餐」，最熱一條為海底撈「窮鬼八件套」。網民們將鍋底、小料台吃出了花樣，並且不忘提醒你預約免費的美甲；此外，也有不少網民帶圖推薦山姆「窮鬼」七件套、九件套等高性價比商品。

網民在社群媒體平台分享高性價比商品購買攻略。（小紅書截圖）

報道援引尼爾森IQ發布的《2023年中國消費者洞察暨2024年展望》報告顯示，43%的內地受訪者表示將嚴格把控整體花費金額，37%的人將改變消費方式尋求最優價格或更低價產品，簡言之，吃「窮鬼套餐」未必真的是「窮鬼」，只不過不再為「非必要」買單。

網民在社群媒體平台分享高性價比商品購買攻略。（小紅書截圖）

盤古智庫資深研究員江瀚指出，「窮鬼套餐」爆紅顯示年輕人開始在乎性價比，在經濟環境變化及消費者購買力波動的情況下，更多人傾向選擇高性價比的商品，滿足消費者在有限預算中追求實惠的慾望，還能體驗到更多產品和口味，增加購物樂趣及滿足感。

管理顧問林岳表示，從商業策略的角度來看，窮鬼套餐就是透過低價獲取流量，其利潤取決於銷售量， 消費者選擇「窮鬼套餐」，關鍵在於商品是否物超所值，抱持「可以買貴的，不能買貴了」的概念，不少業者看準商機推出相關產品，就是為了以低價獲取流量，不過低價只是一種短期策略，目標是增加品牌黏著度，品牌若無法持續創新滿足消費者的需求，低價套餐也會漸漸失去吸引力，同時提升產品品質和服務，才能贏得消費者信賴。