社科院調查：「95後」在內地旅遊市場主體地位日漸顯現

由中國社會科學院財經戰略研究院、中國社會科學院旅遊研究中心與社會科學文獻出版社31日共同發布的《旅遊綠皮書：2023—2024年中國旅遊發展分析與預測》指出，內地旅遊需求呈現新的結構性市場動能，「95後」群體人均出遊次數在所有受訪群體中最高，主體地位日漸顯現。



為系統揭示內地國民旅遊狀況，中國社會科學院旅遊研究中心委託專業調研公司，於2023年11月透過網絡開展全國性調查。調查物件覆蓋31個省份304個地級及以上城市，內容涉及旅遊活動參與、旅遊消費支出、旅遊滿意度、旅遊行為決策、旅遊關注焦點等。

從調查結果看，內地旅遊需求的復蘇具有結構性特徵。旅遊需求所呈現出來的一系列結構性市場動能將塑造未來旅遊業格局，推動未來旅遊業發展。

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首先，「95後」群體在旅遊市場中的主體地位日漸顯現。調查顯示，「95後」群體人均出遊次數在所有受訪群體中最高。作為數字時代的「原住民」，這個群體最易受數字媒體影響，具有迅速集中和放大市場熱點的作用。

諸如2023年以來的「進淄趕烤」美食遊、「特種兵式」打卡遊、心靈療愈「寺廟遊」、「Citywalk」（城市漫步）深度遊等諸多旅遊熱點，背後都有這一群體的助推。「95後」群體作為市場主體，將對未來旅遊業格局產生不可忽視的影響。

其次，農村居民具有巨大的市場潛力。去年以來，城鎮居民和農村居民人均出遊次數分別為2.4次、2.3次。農村居民蘊含著巨大的市場潛力，將成為未來推動旅遊消費增長的重要力量。

最後，「她力量」更加凸顯。2020年調查發現，個人和家庭平均旅遊消費開支女性均低於男性。此次調查顯示，2023年以來，男性和女性人均旅遊次數保持一致，均為2.4次，且女性更多擔任家庭旅遊決策者，旅遊消費的「她力量」，帶來的是親子旅遊、美食購物遊、健康療養遊、私人訂製遊的市場契機。