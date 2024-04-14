漲幅超黃金！　投資者線上搶購白銀致售罄：買不起金條買銀條

隨著近期黃金價格飆升，銀價亦水漲船高，漲幅甚至超過黃金。截至4月10日收盤，紐約商品交易所白銀價格達到每盎司28.08美金，創下三年來新高。有不少投資者隨即將目光投向白銀市場，內地多個平台上的投資銀條均已售罄，熱度不遜黃金。



有不少網民在小紅書等社交平台分享自己購買銀條的經歷，少則50克，多則30千克。購買渠道主要有電商、銀行、貴金屬交易企業、部份品牌金店、銀樓等。對於購買白銀，多數網民的心態是：「買不起金條，買點銀條也行」。

據《南方都市報》報道，4月11日，深圳市金正金珠寶首飾有限公司旗下貴金屬交易平台「融通銀」線上小程序顯示，所有型號的銀條均已售罄。

另外，深圳農業銀行寶安區某支行的工作人員表示，銀行售賣的銀條通常有不同的重量，包括50g、100g、500g，也有1000g的銀條可購買，但線下網點基本無人購買銀條，且在有購買需求時需要開金庫重新查詢是否有存貨。另一名工作人員則表示，「櫃檯目前沒有銀條，需要調貨，如果金庫也沒有就要從總行調過來。」

據了解，該行大部份消費者購買銀條的渠道爲線上「農行APP」選購。工作人員表示，以100g銀條爲例，4月11日當天下午3時實體銀條的實時價格大概爲15元2毛8（人民幣，下同），「雖然沒有關注具體漲幅，但肯定是有漲的。」

截止4月11日下午4點，農行APP「貴金屬商城」中，60g、200g、500g的銀條已售罄，僅餘100g、1000g的銀條尚可購買，但都處於庫存緊張狀態。

雖然銀價上漲，但另一家農商銀行的工作人員表示，「銀條不保值。雖然價格小幅度上漲，但是相比黃金，漲得真不算多。」

據悉，COMEX白銀3月漲幅已近10%，今年的漲幅也已超過15%。對於此次銀價上漲，有業內人士表示，主要受黃金價格大漲的帶動，預計現貨白銀的銷售將保持旺盛態勢。北京師範大學教授萬喆指出，「白銀作爲歷史上一種普遍性使用的貨幣，在目前黃金每輪漲跌過程中，都會表現出一種補償性投資。」由於白銀存在金融屬性，同樣會受到世界市場投資預期影響。

銀價會隨金價持續走高？

對於白銀是否會隨著金價持續上漲，花旗日前將白銀6-12個月的看漲情景目標價格上限上調到每盎司32美金。看漲情景下，花旗認爲下半年白銀市場達到每盎司30美金均價的可能性提高。金源期貨也預計，接下來一個月，金銀價格仍將高位運行。國際金價的波動參考區間爲2200-2500美金/盎司，國際銀價的波動參考區間爲26-30美金/盎司。

不過，也有專家表示，在多方因素共振下，金銀價格易漲難跌，但投資者仍需謹慎多頭資金獲利了結可能帶來的回調行情。國信期貨有色金屬首席分析師顧馮達指出：「最近金銀價格的快速上漲值得大家警惕，因為年內上漲已經超過15%，僅不到4個月的時間，短期內高位回調的風險正在增加。」

黃金價格上漲帶動銀價，內地有投資者開始線上搶購銀條。（網絡資料圖）

國盛證券首席經濟學家熊園表示，從歷史經驗看，黃金價格在破新高後均會經歷一段明顯調整，快則從破新高的幾天後開始，慢則從2個月後開始。本輪黃金價格屢創新高已有一個多月，按照歷史規律推演，黃金最多再漲一個月左右就會經歷調整。

國泰君安期貨陶金峰亦提醒，當美金反彈時白銀比黃金下跌更迅速，需要警惕短時美金反彈帶來的銀價劇烈波動。「目前貴金屬價格已經來到歷史高點，在美聯儲決策、全球經濟不確定性增加的情況下，整體投資風險在增大，所以投資者不宜過度追高、盲目參與，應注意做好倉位和資金的管理。」陶金峰說。