彭州養豬場化糞池7人沼氣中毒身亡　疑1人中毒6人施救全遇難

撰文：林芷瑩
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4月13日，四川彭州市有養豬場發生化糞池氣體中毒事故，7人遇難。
彭州市委宣傳部一負責人透露，涉事養豬場還未全面投入生產，事發時是一人不慎跌入化糞池，其餘人上前救援，卻一併中毒遇難。

彭州市應急管理局通報，4月13日下午，四川省彭州市麗春鎮一養豬場發生化糞池氣體中毒事故，7人全部被搜救出池。其中，4人經現場搶救無效死亡，3人送院搶救無效死亡。

《澎湃新聞》報道，養豬場室內有一個面積數平方米的化糞池，約5、6米深。當地村民介紹，事故起因是養殖場化糞池出問題，老闆檢查時因木板斷裂跌落池中，其他人落池救援，結果全部中毒，「一個拉一個，都糟了」。

彭州養豬場化糞池發生氣體中毒事故，7人遇難。（澎湃新聞）

附近一位村民介紹，該養豬場規模不小，存欄量可以達到7000頭左右。據他們了解，養豬場老闆夫婦和岳母都在這場事故中遇難。

彭州市委宣傳部相關負責人稱，該養豬場剛換新老闆，未全面投入生產，在做養殖前期準備期間出事，遇難者是老闆一家以及其合夥人。

目前，善後事宜由專門的工作組有序推進當中。當地正摸排類似風險場所，排除相關安全隱患。成都周邊的彭州、郫縣等縣區正開展養殖場沼氣池安全整頓工作，要求養殖戶對自家化糞池進行隱患排查。

彭州養豬場化糞池發生氣體中毒事故，7人遇難。（澎湃新聞）

中國應急管理部門曾發文介紹，在進入危險場所工作時，應提前採取自然通風或機械通風的方式，讓停留在工作環境中的沼氣通過空氣流通盡量排淨；進入可能存在沼氣的作業場所前，應正確穿戴工作防護服以及攜帶便攜式的報警器，若感到不適或發現報警器報警時，應立即出池離開沼氣源。工作時間不宜過長，且應有專人看護。

化糞池、沼氣池等屬於有限空間，若有人在沼氣池內昏倒而又不能迅速救出時，應撥打120呼救。在發生事故後，現場有關人員應當立即報警，禁止盲目施救。

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