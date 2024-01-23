三亞沙灘疑現多宗劇毒僧帽水母傷人事件　當地文旅部門介入處理

《上游新聞》報道，近日，三亞多處沙灘疑似出現多宗劇毒僧帽水母傷人事件，有遊客受傷。當地核實後表示確有相關情況，沒有遊客中毒，文旅部門已介入處理。



據瞭解，近日在海南文昌、三亞太陽灣、亞龍灣、三亞灣、後海等多處熱門沙灘疑出現劇毒僧帽水母，並有遊客受傷。

2023年12月，文昌某沙灘曾發現過20餘隻僧帽水母。1月22日，三亞海棠灣、太陽灣等沙灘有遊客反映被水母螫傷。遊客孟女士表示，在南山寺沙灘發現20餘隻，不斷還有水母被沖到岸上。另有網民反映，在沙灘遊玩被水母螫傷，口服外敷藥物後有所緩解。

針對相關情況，當地導遊指出，大部分被水母螫傷的人是因為不認識，「海邊見到直接捏著玩了。」他指出，被沖到岸上的一般是死水母，「被螫了問題也不大的」。

三亞當地多處熱門沙灘管理部門回應表示，已和區文旅局一同核實，確有相關情況，已將水母撈起處理，還未發現有遊客中毒的情況。

據專家介紹，僧帽水母屬於浮遊生物，毒性較強，一般棲息在海平面，部分像帆浮在水面上，其余部分則在水底。僧帽水母不能產生動力，隨風、水流及潮汐來移動。在人類不主動觸碰情況下，僧帽水母一般不會主動攻擊人。