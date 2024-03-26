深圳發現「毒王蘑菇」白毒傘　誤食嚴重損害肝、致死率高達75%

近日，深圳龍崗區某小區附近發現一種名為「致命鵝膏」的野生毒蘑菇，其俗稱「白毒傘」，毒性極強，誤食會造成嚴重的急性肝損害、死亡率高達75%。



據《深圳晚報》報道，隨着氣溫回升、雨水漸多，野生蘑菇進入生長旺盛期。深圳市疾控中心、龍崗區疾控中心上周六（23日），在龍崗區寶龍街道某小區後山發現致命鵝膏。

據了解，「鵝膏」是野生蘑菇的一個類別，其中一些含有劇毒。廣東常見的劇毒鵝膏包括致命鵝膏、灰花紋鵝膏、黃蓋鵝膏白色變種，而致命鵝膏則屬深圳最常見的野生蘑菇。

致命鵝膏集中出現在每年2至5月，常生長於闊葉林地上，與山毛櫸科的黧蒴栲有共生關係。其含有致命劑量的鵝膏肽類毒素，對人的致死劑量是0.1mg/kg，會造成急性肝損傷，誤食死亡率可達75%，成年人吃1朵中等大小的就可能被毒死。近年來，不少人因誤食致命鵝膏而死亡，故此致命鵝膏亦被稱為蘑菇界的「毒王」。

深圳龍崗區某小區附近發現致命鵝膏。（深圳晚報）

深圳市疾控中心調查發現，不少誤食者都有過在老家採食野生蘑菇的經驗，認為可以靠形態、氣味、顏色等特徵自行識別毒蘑菇。實際上，即使是經驗豐富的生物學家，經常需要藉助專業設備才能精準鑒別蘑菇是否有毒。

深圳市疾控中心提醒，許多毒蘑菇與可食用蘑菇外形相似而難以區別，極易誤食而引起中毒，嚴重危害生命健康，預防毒蘑菇中毒的最有效的辦法就是不採摘、不購買、不食用。