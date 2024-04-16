大連71歲保潔遭訓斥辭退　1周後物業辦公室內吊頸亡：你們不是人

近期，遼寧大連一名71歲男性保潔工遭辭退一星期後在物業辦公室內吊頸自殺，引發關注。



死者兒子稱，父親當初被辭退的理由是地掃不乾淨。而且父親身上帶著三封遺書，其中一封留言寫道：「我的這個做法全是你們逼出來的，經理、班長你們不是人。」

據其表述，父親遭到物業公司訓斥，「物業負責人直接告訴我爸，老張你明天別來了，掃個綠草地都掃不乾淨，你還能幹點啥，回家撿破爛得了。」他表示，自這件事後，父親收到打擊在家不吃不喝。最後於10日凌晨5點到物業辦公室輕生。事發後該物業願賠1萬，但自己就想為父親討回公道，「他死的太冤了」。目前，父親遺體仍放在殯儀館。

4月15日，大連馨順達物業經理表示，辭退該老人的原因是清潔工作做得不好，且一周後上吊，不可能賠多少錢。

網民睇法：



我覺得他自殺的原因不是被開除，而是心理受到打擊，你可以開除他，但是不可以侮辱他，尤其還是一個年紀比你大很多歲的老人



這麼大年紀還得出來工作，怎麼說老人很可憐，但是同樣的堵住了其他大齡老人打工的路。



真正的問題是，為什麼這個年紀的還必須出去工作。



關註一下清潔工吧，生活太艱難了



71歲還在打工，是不是老無所依，才選擇輕生的？

