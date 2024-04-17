34歲律師因起樓糾紛被鄰居捅死　親屬：去年才結婚　當日去講道理

浙江諸暨市一名34歲律師近日在家鄉村中被鄰居捅傷後去世。據諸暨市公安局通報，雙方是因鄰里建房糾紛衝突，2名疑犯被刑拘。據了解，死者孫滬去年剛結婚，與妻子已經在杭州買房安了家。其親屬痛心地稱，孫滬從小不會吵架，「當天就是去講道理的」。



4月8日，浙江人地律師事務所發布訃告稱，該所青年律師孫滬在6日遇襲，於8日淩晨因搶救無效不幸逝世，終年34周歲。8日下午，浙江省諸暨市公安局發布警情通報，抓獲61歲男疑犯孫某甲、57歲男疑犯孫某乙。經初步調查，雙方因鄰里建房糾紛發生衝突，其間，孫某甲持刀將孫某捅傷。8日淩晨1時30分，孫某因搶救無效死亡。

據孫家村村委會工作人員介紹，2023年，孫某甲翻建新房期間，為方便施工，在徵得村民孫某德同意後，將孫某德家放雜物的一間小房子拆除，並承諾事後將小房子原地建好。該小雜物間位於孫某德與孫滬父母家相鄰的巷道內，後來，孫滬家人不讓孫某甲重建雜物間，雙方因此發生糾紛，即使多次調解也不成，最後發生悲劇。

該工作人員又表示，孫某甲和孫某乙是親兄弟，平時在上海從事水產生意，不住村內，很少村民知道他們的性格脾氣。去年，孫某甲回鄉翻蓋新房，也是想退休回家享清福的，詎料發生這種事。另一名知情人士透露，事發當日孫滬先是找孫某乙理論，但樓上的孫某甲找來一把已經生銹的尖刀，下樓後向孫滬捅了數刀，「那種刀是當地人以前用來殺魚的」。而孫滬的頭也被打，在去往醫院的路上就已經昏迷。

「這孩子太可惜了」，對於孫滬的遭遇，親屬和鄰居無不感到惋惜。據親屬稱，孫滬大學畢業後先是在銀行工作，後來當上律師，去年五一假期結婚，還未滿一周年。婚後，他與妻子在杭州買房安家，「他從小不會吵架，當天就是去講道理的」。

目前，兩名疑犯被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。