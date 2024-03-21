廣東女離婚冷靜期遭丈夫捅殺　家屬：兇手毫無悔意，盼法院判死刑

去年7月20日，在離婚冷靜期第13天，35歲女子小霞（化名）被丈夫趙某超當街連捅數刀，失血過多後當場死亡。

3月21日，該案在廣州中院開庭審理，並宣布擇期宣判。死者家屬稱，他們提供了兇手在案發前家暴、虐待和威脅小霞的一系列證據，可以佐證對方是有預謀的犯罪，並重申他們不接受調解及賠償，「希望法律嚴懲，能判兇手死刑」。



廣州市人民檢察院起訴書披露，經檢方審查查明，小霞因丈夫趙某超長期家暴提出離婚，之後趙某超多次以電話威脅等方式逼迫小霞見面，並揚言要殺害其家人。趙某超捅刺多刀致小霞死亡，並致與小霞同行的多人受傷。檢方以趙某超犯故意殺人罪提起公訴。

家屬稱，趙某超錄口供時承認家暴，卻在庭審現場狡辯、拒絕認罪，甚至沒有向被害人家屬誠懇地道歉。在庭上，趙某超表示他不想置妻子於死地，也沒想傷害其他親戚，但公訴人反駁稱，「你不想殺人，為什麽會帶著刀去，要連續在被害人胸部捅刺七八刀，往他們的身體要害部位捅刺？這叫不想置她於死地嗎？」。

案發現場。（瀟湘晨報）

家屬還提到，在3月20日的庭前會議上，趙某超家屬不但否認其故意殺人的事實，還反稱女方預謀殺人，「對方說是我們想殺他的兒子（趙某超），所以特意去了7個人，還約在了晚上。但事實是他一直威脅我姐姐，不見面就要殺我哥，我們是為了哥哥的安全才不得已見面的」。

此外，趙某超家屬辯駁稱，在提交離婚申請後的幾天，被害人始終不肯見面，導致趙某超心情不好，加上當晚見面後看到有不認識的人，所以才情緒失控殺人。

3月21日，近10名的受害人親屬來到法院現場。受害人親妹小玲透露，年邁的父母也特地從湛江趕到廣州，由於法院僅同意兩個旁聽名額，母親與一位不在案發現場的兄長被允許進入。

小玲稱，母親起初不敢到廣州，很難克服心理障礙，「又想看看女兒當時的遭遇，看看趙某某是怎麽說的，怎麽能對女兒下得了這麽狠的手」。她們期盼有公正的審理與判決，「我們放棄了所有賠償，希望法院能夠判處趙某某死刑」。