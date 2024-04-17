「我病情嚴重」內地女躺座椅拒下機　致航班延誤兩個半鐘｜有片

4月16日（周二），一班桂林航空由廣西桂林飛山東濟南的GT1013航班在準備起飛時，一名聲稱自己病情嚴重的女子躺在座椅上，拒絕配合機組指令下機，並要求機組人員對其負責，導致飛機無法按時起飛。女子最終被勸離飛機，但事件導致航班延誤了2小時25分鐘才起飛。



+ 1

據網傳影片，涉事女子疑似因為患病不符合乘機條件，躺在座椅上拒絕離開飛機。她聲稱自己病情嚴重，威脅說：「誰今天把我整下這個飛機，我讓他負全責」。

乘警勸導女子，明確告知航班無法承載她，並有權拒載。儘管如此，女子仍然堅持不下機，反駁稱「殘疾人照你這麼說，坐不了飛機唄」，「你意思我得不了病了唄」。

女子的行為引起了其他乘客的強烈不滿，他們集體高喊「下去」，要求女子下機，以恢復航班的正常秩序。

經過一段時間的協調，女子最終被勸離飛機，航班得以起飛，但已經延誤了2小時25分鐘。桂林航空客服工作人員表示，航班延誤是由於旅客個人原因造成的，並呼籲乘客在乘坐航班時遵守相關規定，共同維護航班秩序和安全。

內媒早前曾報道，根據民航局相關規定，航空公司對不宜乘機的傷病旅客有權拒絕運輸。例如深圳航空、四川航空均規定，對於傷病旅客，需要向醫生諮詢是否適合出行，並攜帶醫療證明。