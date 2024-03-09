Taylor Swift｜無錫飛新加坡航班坐滿歌迷　空姐一招機智應對延誤

美國樂壇天后Taylor Swift（「泰勒絲」，或譯「泰勒斯威夫特」）在新加坡連開六場演唱會，吸引不少周邊國家的歌迷前往「朝聖」。有江蘇無錫的歌迷日前飛往新加坡，因航班延誤，乘務長自發為乘客演唱《Love Story》，令網民直呼「好溫馨」。



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事發於3月7日由江蘇無錫飛往新加坡的，捷星亞洲航空（Jetstar Asia）3K834航班上，Taylor Swift歌迷周先生說，航班上一半的乘客都是專門飛往新加坡看演唱會。

周先生續指，因航班延誤，乘務長就自發地在航班起飛前10分鐘，唱了一首歌《Love Story》作為補償。網傳影片顯示，乘務長說自己就唱一點點，並邀請乘客一起唱，現場氣氛十分歡樂融洽。

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網民點睇：

「乘務長也是粉絲。」

「當乘務長還得十八般武藝。」

「這樣的處理方式很讚！」

「我飛機延誤四小時，就最後結束給我們放了一首22。」

「一半人都是去看演唱會的，都是省吃儉用下來的錢。」



Taylor Swift巡迴演唱會新加坡站是東南亞唯一一站，預計可為當地酒店、零售、觀光等旅遊服務業帶來近30億港元收入。