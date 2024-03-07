南航乘客向引擎丟6個硬幣致航班延誤4小時　專家：可造成機毀人亡

網傳3月6日從三亞飛往北京的南方航空CZ8805航班上，因有乘客登機時往飛機引擎裏丟硬幣祈福，導致飛機延誤。南方航空客服7日（周四）證實事件，指該乘客已交由公安機關處理，該班飛機延誤了逾4小時（246分鐘）。



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網傳影片提到，3月6日由三亞鳳凰機場飛往北京大興機場的南方航空CZ8805次航班，因乘客往飛機引擎丟硬幣而延誤，機艙內的空中服務員向乘客解釋事件稱，「扔硬幣的人稱，親人去世了，他們有這個風俗習慣」。

內媒《北京青年報》等報道，據三亞鳳凰機場官網顯示，CZ8805航班計劃於3月6日上午10時起飛，而實際起飛時間為當日下午2時17分。

報道指，機務人員發現有旅客往飛機投擲硬幣，立即進行安全檢查，在機腹附近區域發現6枚硬幣。為確保飛行安全，公司決定推遲起飛，對飛機開展全面檢查。在確保未發現其他隱患後始起飛。

南方航空客服人員稱，該趟航班延誤是因為「出於安全考量，要檢查有無別的安全隱患」，確認安全沒問題後才起飛的，如果被捲到引擎發生故障，就會很危險。

內地《治安管理處罰法》規定，擾亂機場秩序情節較重的，處5日以上10日以下拘留，可以並處500元人民幣以下罰款。

專家：可造成機毀人亡

中國政法大學航空與空間法研究中心研究員、中國航空法律服務中心首席專家張起淮表示，飛機引擎是飛行器的重要動力部分，硬幣是金屬材質，飛機的引擎是高速運轉的，扔進硬幣以後會損壞葉輪，輕則造成引擎停車，重則造成引擎著火。此外，硬幣比較小，扔進引擎後起飛時可能發現不了，一旦引擎高速運轉、發熱之後，到高空發生故障，可能造成機毀人亡。