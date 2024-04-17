周末加班湊連休「黃金周」　2024年內地32天公眾假期實為11天

「國慶黃金周」7天假、五一勞動節連休5天、春節7天假......內地多個連休假期背後的代價，是整個社會犧牲周末後實行「調休」制度，即將不屬公休日的日期直接改為公休日，將應該休息的周末改為工作日，以實現3至7日的連休。

據《澎湃新聞》統計，內地將連休假期加起來，每年共有30餘天公眾假期；但將連休中的周末剔除，每年僅有11天公眾假期。



2024年中國內地公眾假安排為，元旦1月1日放假，與周末連休，共計3天；春節2月10日至17日放假調休，共8天；清明節4月4日至6日放假調休，共3天；勞動節5月1日至5日放假調休，共5天；端午節6月10日放假，與周末連休，共3天；中秋節9月15日至17日放假調休，共3天；國慶日10月1日至7日放假調休，共7天。

以連休計算，2024年將有32天的公眾假期，不過，其中包含了許多調休的周六周日，剔除這些周末以後，真正的公眾假期天數，其實是11天，也就是元旦1天（1月1日），春節3天（農曆正月初一至初三），清明節1天（農曆清明當日），以及勞動節、端午節和中秋節各1天，以及還有國慶日3天（10月1日至3日） 。

除公休日外，職工也享有個人有薪年休假。據相關法令，內地的帶薪假期天數按職工的工作年資和特定條件有所不同，譬如職工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；職工累計工作已滿10年不滿20年的，年休假10天；員工累計工作滿20年的，年休假15天。然而現實中，許多「打工人」會因為忌憚向企業請假，而主動放棄不少年休假期。

目前在全球範圍來看，世界各國平均有30天的假期，包括平均11.8個帶薪公共假期，以及18.2天的帶薪年休假。雖然內地11天的公共假期在中位，但5-15天的有薪年假並不算長。