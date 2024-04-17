一線大城市光環不再　研究指內地大學畢業生就業目光轉向縣城

以往，「北上廣深」四大一線城市是大量內地大學畢業生就業時的首選，然而近日有研究報告指出，越來越多的大學應屆畢業生就業不再只關注一線大城市，而是把目光轉向小城市，回縣城就業的現象成為新潮流。



據麥可思研究院發布的「中國2018-2022年大學畢業生培養品質追蹤評估藍皮書」指出，應屆本科畢業生在畢業半年後，往縣城就業的比例明顯上升，從2018屆的20%升至2022屆的25%。其中，男性從2018屆的19%上升到2022屆的24%，女性從2018屆的22%上升到2022屆的27%。回縣城工作的本科生中，有59%是畢業5年內一直在縣城工作，約41%則是工作一段時間再到縣城就業。

調查又發現，2022屆本科生在縣內就業比例最高的兩大行業類，分別是教育與政府公共管理。其中，教育類就業佔23.6%，政府及公共管理類佔14.9%，相較於全國2022屆本科畢業生在這兩大行業類的就佔比，分別高出10.6%和8.1%。

此外，男女的就業抉擇亦有別。統計顯示，在縣內就業的女性，35.2%主要任職於教育產業。而在縣城就業的男生，15.3%入行政府及公共管理，佔比最高，進入教育行業則僅有9.6%。