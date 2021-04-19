內地一線城市單身青年四成「月光」　四五線城市比例高達近八成

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-19 12:25

央視財經18日報道指，數據顯示，在內地的一線城市，大約40%左右的單身青年都處於「月光」（指將每月賺的錢都用光）的生活狀態；隨著城市等級向下及月收入的降低，「月光」比例大幅提升，四五線城市的單身年輕人中，「月光」人群所佔比例高達76%。 報道又指，單身族已經聚合成一股龐大的消費新勢力，並催生出新的消費觀，和新的消費業態。

報道指，民政部數據顯示，2018年內地的單身成年人口高達2.4億人，其中有超過7700萬成年人是獨居狀態，預計到2021年，這一數字會接近1億。

隨著「單身經濟」的持續火熱，越來越多的行業開始加入競爭，例如「一人食」餐廳悄然興起。（央視）

單身人群只要能取悅自己，都會毫不吝嗇。尼爾森發布的數據顯示，42%的單身消費者為「悅己」而消費，而非單身消費者這一佔比只有27%。中國社會科學院社會學研究所研究員朱迪表示，單身消費者注重自我的體驗與感受，不會盲目去追求品牌，而是傾向於購買高性價比、具有個性化的產品。

隨著「單身經濟」的持續火熱，越來越多的行業開始加入競爭，例如「一人食」餐廳悄然興起，一些企業也開始提供「一人食」，包括半份菜品、單人食盒、一斤裝的大米、200 毫升的紅酒、迷你小火鍋等。

蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心副主任陶金表示，內地現在正處於第四次單身潮和第五次單身潮的節點。第四次單身潮更多由於男女比例的失調、年輕人口的減少。再過幾年，由於年輕人受到了好的教育，收入水平的持續提升，很多的想法發生了轉變，就會過渡到第五次單身潮。

但單身人群的增多也引發了人口學家的擔憂。數據顯示，從2013年到2020年，內地結婚登記對數從1347萬對的歷史高點，持續下滑至813萬對。與此相對的則是持續升高的離婚率，1987年至2020年，內地離婚登記對數從58萬對攀升至373萬對。在結婚率下降和離婚率上升的雙重作用下，生育率逐年降低。