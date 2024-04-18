江西投資近2億大橋圍欄倒塌　官方稱或「風太大」所致引質疑

江西撫州臨川區一座投資近兩億的大橋的圍欄周二（16日）發生倒塌，引發關注。周三（17日）上午，臨川區交通運輸局工作人員表示，已重新加固圍欄，至於倒塌原因，他表示近日刮11級大風，可能是風力太大所致。對此，網民熱議，有人質疑大橋的質量與其投資價值嚴重不符，有「豆腐渣」之嫌。



涉事為撫州臨川區上頓渡鎮下黃新村宜黃河段上才子大橋，據網傳影片顯示，大橋一側的白色石質欄桿大段出現倒塌，石材碎片灑落一地。事後，有工作人員用綠色鐵皮將圍欄倒塌段人行通道封閉。

鎮政府工作人員表示，當地周二出現非常極端的雷暴雨天氣，上午8點半以後天就已經黑了。他們已把情況第一時間反映給業主單位，即區交通局。臨川區交通運輸局辦公室工作人員則表示，已重新加固圍欄，「昨天刮11級大風，可能是風力太大了，把欄桿吹倒了」。據悉，江西省氣象台周二10時39分變更大風橙色預警信號，江西氣象微博顯示，當日上午，撫州東鄉出現短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。

公開資料顯示，天子大橋總投資1.95億元人民幣，長540米，凈寬28米，有雙向六車道，採用混凝土連拱橋，重力式橋台，鉆孔樁基礎，路面均為瀝青面層。

而對於大風吹倒圍欄的說法，網民不以為然，紛紛質疑或諷刺：

石圍欄下吹就倒，還比不上木柵欄呢，這石頭是泡沫塑料做的？

大橋自己都看不慣了，微風輕輕那麽一吹，我就勢躺平

還好颱風檢驗了一輪，否則有哪天人多靠著倒下的話後果就不堪設想了！

我想問的是，多少不到兩億的橋為什麽安然無恙？兩億搞了一個豆腐渣工程吧，質量這麽經不起考驗嗎？

兩億就這質量？是錢花少了還是花在欄桿上的錢少了？想要排除輿論的質疑，請把設計圖紙和驗收報告公開一下就好了

鋼筋混凝土的吹倒了肯定有問題，石欄桿吹倒了正常，所以現在基本上沒人願意做石欄桿，除非業主一意孤行

既已曝光索性一查到底，看看最後倒的是誰！

