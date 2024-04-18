武漢香港路凌晨驚現「血色天空」照片瘋傳　學者：或是人為性光源

在4月15日，有湖北武漢市民稱自己凌晨走在江岸區香港路，發現天空呈現一片血紅色，十分詭異，持續了有一個小時。相關照片及影片在網上瘋傳，引起廣泛關注。有內地學者分析稱，可能附近有人為性的光源，造成這樣一種紅色的現象。



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網友對「血色天空」議論紛紛，懷疑是與大霧有關。武漢中心氣象台工作人員回應稱，初步判斷，畫面中的「血紅色」和霧的形成關係並不大。

武漢應急管理部門一名工作人員表示，所謂「紅霧」和地震沒有關係，根據武漢地震監測中心站發布信息，並沒有出現異常情況。

學者：凌晨沒有太陽光 不會是自然現象

內媒《九派新聞》16日報道，中國地質大學環境學院大氣科學系副教授趙樹雲則分析稱，武漢這兩天伴隨強對流天氣，不太可能形成長時間的霧。此外，影片拍攝時間是凌晨，沒有太陽光，「可能附近有人為性的光源，造成這樣一種紅色的現象」。

趙樹雲指，自然條件下天空出現紅光的現象是存在的，其形成原理在於太陽光的散射。太陽光能分解成紅橙黃綠藍靛紫七種顏色的光，從藍紫光到紅橙光，波長不斷加長。短波更容易被散射掉，短波被散射完，剩下的紅橙光就透過來了。

趙樹雲說：「所以有時候天空會呈現紅色，比如太陽剛升起或落下時，我們看到的朝霞晚霞，那時候太陽高度低，短波的光被散射的更多，留下的紅光也更多。」她表示，影片中是凌晨，沒有太陽光，因此，不會形成上述的自然現象。影片沒有向遠處拍，附近或許有人為性的光源。

2022年5月7日晚，浙江舟山也曾出現罕見紅色天空。（《極目新聞》）

報道又指，2022年5月7日晚，浙江舟山也曾出現罕見紅色天空。據舟山廣電調查顯示，事發位置正好是舟漁公司碼頭，碼頭當時停著一艘捕撈秋刀魚的遠洋船，紅色燈光是秋刀魚船的燈光，紅、黃這兩種顏色的光波長是可見光中最長的兩種，穿透力強，加上空氣中懸浮水汽多，就出現這種「詭異現象」。