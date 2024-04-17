武漢天空驚變「血色空間」極詭異　長達1小時嚇壞民眾：以為做夢

是天有異象嗎？



武漢有民眾在15日凌晨發現，外面的天空呈現一片血紅色，模樣相當詭異。

網友議論紛紛，懷疑是與大霧有關。

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據《瀟湘晨報》報道，15日凌晨有湖北武漢民眾夜班剛下班，走在江岸區香港路一帶，驚覺不太對勁。因為一抬頭天空竟然呈現一片血紅色，感覺罩著一層紅色的濃霧，模樣十分詭異，而且時間長達一小時。

而在另一段影片當中，拍攝者指出自己在武漢兒童醫院內科21樓，也拍到血色天空的詭異景象。當時好多人直呼「好像假的」，趕快把家人喊起來看。

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內媒報道，湖北氣象局工作人員稱，從15日開始天氣是一直在變化，還有強對流天氣，至於為何天空呈現一片血紅，為何會出現這樣的現象，詳細可以聯繫武漢中心氣象台。

武漢中心氣象台工作人員則表示：「對於這樣的（紅色）情況，應該不屬於霧的形成，已經注意到相關視頻（影片），初步判斷，畫面中的血紅色和霧的形成關係並不大。」

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該工作人員分析說，有可能是局部（拍攝地）有燈光，從氣象的角度來說，一般是不會形成這種帶顏色的紅光。

「我覺得這個肯定不是一個氣象現象，目前也沒有觀測到有紅色霧出現。在視頻畫面中也不能夠看清楚拍攝的外部環境，有可能是拍攝附近有出現紅光。」

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