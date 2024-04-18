深圳「核酸大王」張核子首回應與張姍姍關係　兼稱從未核酸造假

2022年新冠疫情期間，內地傳媒曝出，國內多達250間核酸檢測機構涉及頻繁造假。這之中，由張姍姍監事的「核子華曦」被曝出註冊了35間核酸檢測機構，且基本上「哪裏有她的公司，哪裏疫情爆發」。而網民亦根據「核子華曦」的背景，猜測這位「張姍姍」是深圳核子基因創始人張核子的女兒，且是一名「紅四代」。該事件在當時引發網民憤怒討論，要求徹查。



時隔近2年，深圳核子基因創始人、「核酸大王」張核子開通多個社交媒體帳號，並首次發影片闢謠回應張姍姍的身份，表示她不是自己的女兒，只是公司一名勤勤懇懇的老同事。



張核子在其抖音帳號上表示，可能因為都姓「張」，所以很多人猜測張姍姍是他的女兒。同時，張核子在影片中還對自己「紅三代」的身份進行闢謠。

他表示自己出身農村，8歲時母親就過世了，是父親把兄弟三人養大的。他的父親是一位老師，為兄弟三人取名張核子、張電子、張原子，想把兒子們培養成大學生，將來當科學家。張核子直言從小到大，沒少因為名字被取笑。

張核子首度回應與張姍姍的關係，稱並非自己女兒，而是一名勤勤懇懇的老員工。（影片截圖）

對於當年「核酸造假」的質疑，張核子在影片中再次解釋，從來沒有核酸造假，核酸造假是要負法律責任的。當時只是員工將統計資料填錯了，其實陽性人員正常隔離了，後來也及時糾正。

張核子、張姍姍為將軍後代？

2022年11月28日，流傳的一張網絡爆料截圖，指張核子是中國人民解放軍北京衛戍區原裝備部部長張旅天之子、中國第一任核司令張蘊鈺將軍之孫；張姍姍為張核子之女。也就是說，張姍姍和張核子都是將軍後人。

不過，張旅天於當日即時出面闢謠，指上述說法是「假消息」，並稱自己已報警，同時也尋求向中國網信辦反映，以處理網絡謠言。事實上，也沒有證據證明張姍姍和張核子是父女關係。

張姍姍「紅四代」背景強大？ 張蘊鈺將軍之子闢謠：已報警

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哪裏有張姍姍，哪裏疫情爆發？

2022年11月24日，蘭州市七里河區依據核酸檢測結果組織轉運陽性感染者時，發現個別待轉運群眾健康碼顯示核酸檢測陰性。經查，蘭州核子華曦實驗室工作人員誤將個別核酸檢測異常人員名單信息，錄入陰性人員信息包中上傳至工作系統，導致個別待轉運人員健康碼顯示核酸檢測陰性。

涉事的蘭州核子華曦醫學檢驗實驗室的法定代表人為崔連，監事為張姍姍，註冊資本1000萬（人民幣，下同），由深圳市核子基因科技有限公司全資持股。

有網民發現，張姍姍曾以「監事」身份在全國註冊了35間核酸檢測機構，而相關的多個核酸檢測機構所在地又剛好爆發疫情，包括北京、深圳、鄭州等地，「在山西十月份成立，之後十一月份山西就淪陷了」、「合肥九月份註冊的，十月份就大爆發了」、「在寧夏25號才註冊，21號就開始給檢測核酸了，疫情開始這幾年，寧夏從來沒有淪陷過，但是最近全區全面爆發」。

這些核酸檢測背後的母公司均指向深圳核子基因。核子基因公司總部所在的深圳市南山區衛生健康局人員在當時回應媒體稱，當地政府對核酸檢測實驗室的監管非常嚴格，24小時有專員駐點進行全流程的監督。一旦發現問題，會立即要求整改。