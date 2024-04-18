湖南歲半男童獨自過馬路　慘遭校巴輾斃　網民：家長責任不可推卸

湖南邵陽一名1歲半男童，日前獨自過馬路時，遭校巴輾壓身亡。惟事發後，男童家屬對於主次責任的劃分不滿意，當地警方目前正在行政覆核中。



據《紅星新聞》報道，事發於3月14日下午，邵陽市武岡市雙牌鎮一名1歲半的男童，獨自過馬路時遭校巴撞倒輾壓身亡。

網傳影片顯示，身着紅色上衣的男童獨自走上馬路，疑似進入黃色校巴司機的盲區，校巴起步時將男童撞倒輾壓後離開。

周三（4月17日）雙牌鎮政府工作人員表示，肇事車輛確為當地接送學生專用校巴，經調查司機並無酒駕嫌疑。

武岡市校車辦工作人員稱，肇事車輛目前已被扣留，「當地交警已經劃定了責任，死者家屬對主次責任的劃分不滿意，向邵陽市交警支隊提出覆核。」

網民點睇：

「逃逸不是全責麽？」

「司機主責（起步前看車四周），父母次責（疏於看護，可憐的娃）。」

「不管怎麽說，監護人沒有起到監護的責任，導致意外發生，監護人負有不可推卸的責任。」

「支持父母全責，很多父母思維都是：我只管生孩，生出來我的孩就是大王，全社會都得幫關注我的孩。」

「一歲多的小孩竟然讓他獨自上馬路，我外甥女三歲我都不敢讓她自己過馬路，家長心是有多大啊，一歲知道個啥啊。」

